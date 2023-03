FIES 2023: o que é, quem tem direito, como se inscrever e qual o cronograma do programa

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 começaram nesta terça-feira (7) para todo Brasil. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), nesta edição estão sendo ofertados 67.301 financiamentos. Ao todo, o programa contará com 112.168 vagas.

As incrições podem ser realizadas no portal do Fies até sexta-feira (10), para três opções de cursos em instituições privadas. Saiba o que é, quem tem direito, como se increver e o cronograma do Fies 2023.

O que é o Fies?

Destinado aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades da graduação, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa de financiamento pago pelo governo federal a quem estejam matriculado em uma instituição privada.

Por se tratar de um empréstimo, o financiado terá que quitar a dívida ao final do curso, conforme seu limite de renda.

Quem tem direito ao Fies?

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter participado do ENEM, a partir da edição de 2010, e ter alcançado a média das provas igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação.

Para se inscrever é necessário possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Como se increver no Fies 2023?

O processo seletivo é realizado no site do Fies, onde também é possível consultar a oferta de vagas e tirar dúvidas sobre a participação. Para fazer a inscrição é preciso ter uma conta Gov.Br e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, o candidado informará o CPF, data de nascimento, e-mail e uma senha válida para o Sistema. Após informar os dados solicitados, uma mensagem será enviada para o endereço de e-mail informado para concluir a validação do cadastro.

A partir daí, o candidato poderá acessar o Fies Seleção para realizar a inscrição, informando os dados pessoais, do curso e instituição.

Confira o cronograma do Fies 2023

Inscrições: 7 a 10 de março através de fiesselecaoaluno.mec.gov.br

7 a 10 de março através de fiesselecaoaluno.mec.gov.br Resultados (pré-selecionados): 14 de março

14 de março Complementar inscrição: 15 a 17 de março no fiesselecaoaluno.mec.gov.br

15 a 17 de março no fiesselecaoaluno.mec.gov.br Pré-seleção da lista de espera: 21 de março a 18 de maio (quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera)

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)