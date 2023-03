Prouni 2023: o que é, como funciona, quem tem direito e quando começa o programa de bolsas

As inscrições para para o ProUni 2023, um programa que proporciona bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares em todo o Brasil já começaram. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), nesta edição, há uma oferta total de 288.112 bolsas, sendo 209.758 bolsas integrais e 78.354 parciais. Graças à expansão da oferta de graduações no Brasil e a programas de incentivo, como o Prouni, o tão sonhado diploma está cada vez mais acessível.

Mas você sabe o que é, como funciona, quem tem direito e quando começa o programa de bolsas do governo? Veja:

O que é o Prouni?

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.

Isso quer dizer que os aprovados pagam apenas metade da mensalidade do seu curso de graduação, no caso da bolsa parcial, ou ficam completamente isentos, na integral.

A maior vantagem da bolsa de estudo é esta: após o recebimento, não há nenhum custo a ser quitado, nem valor a ser devolvido como no caso do FIES. Trata-se de um abatimento definitivo na mensalidade.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Enem 2022: Mais de 134 mil candidatos aguardam por divulgação das notas no Pará, nesta quinta (9)]]

Quem tem direito ao Prouni?

Para concorrer às bolsas integrais (100%), o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas do Enem de 2021 ou de 2022 e não pode ter tirado zero na redação.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Para participar do Prouni é preciso, ainda, atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ;

completo em ; Ser pessoa com deficiência ;

; Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública.

Para quem comprovar ser professor da rede pública não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Quem estudou em escola da rede privada com bolsa integral da respectiva instituição também tem direito. "Essa condição é válida tanto para quem cursou todo o ensino médio em escola privada, como para quem teve apenas uma parte dos estudos realizados em escola privada, sendo a outra parte em escola pública", afirma o Inep.

Como se inscrever no Prouni 2023?

O processo seletivo tem uma única etapa. A inscrição pode ser realizada gratuitamente na página do ProUni até a próxima sexta-feira (3)

Na inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, instituição de ensino e turno desejado dentre as bolsas disponíveis para a oferta. O candidato também deve escolher em qual modalidade pretende concorrer:

ampla concorrência;

ações afirmativas - cotas para autodeclarados indígenas , pardos ou pretos ;

, ou ; ações afirmativas - cotas para pessoas com deficiência (PcD).

Qual Enem posso usar no Prouni 2023 ?

No ProUni 2023, podem concorrer aqueles que fizeram o Enem 2021 ou o Enem 2022. Além disso, os interessados não podem ter zerado a redação do exame e precisam ter tirado uma média geral da prova de pelo menos 450 pontos.

Qual o cronograma do Prouni 2023 do primeiro semestre?

- Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

- 1ª chamada: 7 de março

- 2ª chamada: 21 de março

- Comprovação de informações da 1ª chamada: 7 a 16 de março

- Comprovação de informações da 2ª chamada: 21 a 30 de março

- Manifestação de interesse na lista de espera: 5 a 6 de abril

- Resultado da lista de espera: 10 de abril

- Comprovação das informações (lista de espera): 10 a 19 de abril

- Registro da aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera: 20 de abril a 2 de maio

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).