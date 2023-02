Estão abertas as inscrições para o Prouni; veja como se inscrever e quais são os requisitos

Começou, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas parciais e integrais em cursos de ensino superior em instituições privadas. Os candidatos podem se inscrever no programa até 3 de março na Página do Prouni. O resultado da primeira chamada está previsto para 7 de março.

Na Página do Prouni, o candidato também pode consultar as vagas disponíveis em todo o país. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são ofertadas 209.758 bolsas integrais e 78.354 parciais em 14.346 cursos de graduação em 995 instituições privadas dos 26 estados e do Distrito Federal. A busca pode ser realizada por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância), curso, turno, instituição e localidade do campus.

Requisitos

O benefício é destinado a estudantes que fizeram as provas de 2022 ou 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - considera-se a edição em que o estudante tiver obtido a melhor média de notas. Além disso, é necessário atingir, no mínimo, 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Outras exigências são não ter participado do Enem na condição de treineiro e nunca ter concluído um curso de graduação.

Para obter uma bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para bolsa parcial (50%), o requisito é que o aluno comprove renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa da família.