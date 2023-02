Listão da Uepa 2023: 3º lugar geral foi aprovado no ano anterior, mas ainda não podia cursar

O terceiro lugar geral do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), divulgado neste sábado, 18, foi o estudante Kaike Lobo, de 17 anos, aprovado no curso de Medicina. O calouro também foi o terceiro lugar geral na Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo resultado foi publicado na última sexta-feira, 17.

Kaike conta que se preparou de maneira disciplinada para obter essas conquistas: "[A aprovação] Foi fruto de muito esforço e dedicação. Eu fiz, por dia, em média, 120 questões. E, por semana, duas a três redações. Então, foi muito trabalho e dedicação para chegar a esse ponto”.

O estudante lembra que, no ano anterior, ele já havia sido classificado no vestibular da UFPA para cursar Medicina, mas como ainda estava no segundo ano do enino médio, não podia seguir em frente, tendo que esperar mais um pouco para realizar esse sonho. Este ano, ele já decidiu: vai fazer Medicina na Uepa. "É uma alegria imensa. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, à minha escola e a todos aqueles que torceram por mim", falou o calouro, emocionado.