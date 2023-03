Encontro debate prevenção e respostas às violências na primeira infância

Belém recebe, nesta quarta (8) e quinta-feira (9), o evento intitulado Trilha Formativa para Prevenção e Respostas às Violências na Primeira Infância, uma realização do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Prefeitura de Belém, que ocorre na Unama, campus Alcindo Cacela. A programação é destinada aos técnicos e gestores da Saúde, Assistência Social e Educação, para uma atenção integral e integrada à primeira infância (crianças de 0 a 6 anos).

A trilha formativa visa discutir com os profissionais aspectos teóricos, científicos e a atuação prática de prevenção e proteção contra todas as formas de violência na primeira infância. A formação irá oferecer um ambiente de reflexão e aprendizagem, para que os participantes aprimorem suas práticas e se tornem agentes de mudança, protetores e defensores do desenvolvimento das crianças. Serão oferecidas informações e recursos para a qualificação dos serviços de atenção à primeira infância.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, defende que “tudo tem que ser priorizado na primeira infância. Não se pode construir, pensar em espaços públicos sem que a primeira infância esteja contemplada”.

Para Antônio Carlos, especialista em Saúde e HIV do UNICEF, a realização do evento reforça o compromisso de uma agenda com foco na infância, além da importância de reconhecer e qualificar as equipes municipais, para que possam trabalhar de maneira intersetorial e qualificada. “E com foco no momento na prevenção e respostas às violências. A agenda é tão importante que estão conosco nesta trilha a Fundação ParaPaza, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público, com o compromisso fundamental e coletivo de garantir direitos às crianças belenenses”, explica.