Isso pode ser TDAH? Saiba como identificar as características do transtorno neurológico

Popularmente conhecido como TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento, que tem início na infância e pode se estender até a fase adulta. Desatenção e impulsividade são as principais características desse transtorno, que prejudica cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA).

O TDAH é causado por alterações nos neurotransmissores dopamina e noradrenalina e pela predisposição genética. De acordo com a neurologista infantil, Joelma Karin Sagica, esse transtorno pode causar prejuízos escolares, sociais, emocionais e profissionais.

“Os principais sinais clínicos persistentes observados no TDAH são os de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. Em relação à desatenção, pode-se observar queixas como dificuldades em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, não consegue terminar tarefas escolares ou deveres no local de trabalho, além de apresentar dificuldade de organizar tarefas e atividades”, explica a médica, que atua no Hospital Adventista de Belém.

Já no caso da hiperatividade ou impulsividade, ocorrem os seguintes sinais: dificuldades de permanecer sentado, problemas para esperar sua vez de falar e atitudes inconsequentes.

O diagnóstico do transtorno é clínico, ou seja, não depende da realização de exames complementares, porém, em algumas situações, é necessário obter resultados de testes neuropsicológicos para confirmar a hipótese de TDAH, principalmente quando os sinais são identificados na fase adulta.

VEJA MAIS

O papel dos pais

Quando os pais identificam nos filhos alguns dos sinais envolvidos no TDAH, eles devem primeiramente levar a criança para uma avaliação com um neurologista infantil ou psiquiatra infantil para que ocorra uma confirmação diagnóstica, conforme orienta a médica Joelma Karin.

“Os pais precisam ser orientados a lidar com as dificuldades do seu filho, seja no aprendizado ou em um mau comportamento. Eles devem ensinar os comportamentos que são desejáveis e, principalmente, realizar o tratamento indicado pelo especialista”, destaca.

Tratamento para crianças e adultos

Geralmente, o tratamento para crianças e adultos com o transtorno consiste em terapia comportamental ou uso de medicamentos. Em alguns casos, recomenda-se a combinação desses dois.

É válido ressaltar a importância de ter o acompanhamento de um especialista em todo esse processo, para que o tratamento seja eficaz e o paciente consiga desenvolver com qualidade suas habilidades sociais, emocionais e profissionais.

O Hospital Adventista de Belém possui neurologistas infantis em seu corpo clínico. Denominados de neuropediatras, eles realizam o diagnóstico e tratamento de crianças com TDAH. A instituição também conta neurologistas clínicos, voltados para o atendimento de adultos com o transtorno.

Para agendar consultas e exames, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais.