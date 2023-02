Pegar chuva causa resfriado: mito ou verdade?

O inverno amazônico chegou e, com ele, o aumento do número de casos de gripe e resfriado. Nesse período chuvoso e com menor temperatura, as pessoas ficam mais vulneráveis a essas doenças, devido à aglomeração em ambientes fechados e sem ventilação, o que facilita a transmissão dos vírus. Além disso, menores temperaturas diminuem a imunidade e o sistema de defesa na mucosa das vias aéreas, ou seja, pegar chuva não causa essas doenças.

O médico otorrinolaringologista, Diego Gadelha Vaz, explica que as chuvas apenas tornam o ambiente mais favorável para as pessoas pegarem gripe ou resfriado, doenças virais que apresentam algumas diferenças.

“A gripe, também chamada de influenza, é uma infecção viral do sistema respiratório. Ela é causada pelo vírus da Influenza, caracterizada principalmente por um quadro de sintomas que deixa a pessoa muito doente e cansada, causando bastante mal-estar”, revela o especialista do Hospital Adventista de Belém.

Além disso, a gripe apresenta maiores chances de causar complicações mais sérias, principalmente relacionadas aos pulmões, pois, como ela ataca esses órgãos por completo, existe o risco de se agravar e provocar uma pneumonia.

Já o resfriado pode ser provocado por outros tipos de vírus, como o rinovírus e o parainfluenza. “O resfriado não apresenta epidemias sazonais conhecidas, diferente da gripe, ocorrendo o ano todo sem apresentar picos de incidência”, acrescenta o médico Diego Gadelha.

Sintomas

De acordo com o otorrinolaringologista, os sintomas mais comuns da gripe são: febre, normalmente acima de 38° C; fortes dores de cabeça e no corpo; dor de garganta; coriza e sensação de cansaço. Esses sintomas costumam ser fortes e chegam a durar, em média, de sete a dez dias.

No caso do resfriado, os sinais são bem similares aos da gripe, porém ocorrem com menor intensidade. Sendo assim, a pessoa resfriada apresenta tosse e desconforto na garganta; coriza; dor de cabeça; dor muscular leve e febre baixa. A recuperação costuma acontecer em quatro dias.

A seguir, confira como se prevenir da gripe e do resfriado:

- Lave as mãos com frequência ao longo do dia, especialmente depois de cumprimentar outras pessoas, manusear objetos compartilhados, como maçanetas e interruptores, e fazer uso do transporte público;

- Ande com álcool gel 70% e higienize as mãos quando não puder lavar com água e sabão;

- Cubra o nariz e a boca ao espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis ou a parte interna dos cotovelos;

- Evite ambientes com aglomerações, fechados e sem ventilação;

- Prefira ambientes arejados naturalmente, com janelas abertas;

- Em locais públicos, evite o contato das mãos com olhos, boca e nariz;

- Beba água, mantenha uma vida saudável e pratique atividades físicas, pois tudo isso contribui para um sistema imunológico mais forte;

- A vacina contra a gripe (influenza) é a forma mais eficaz de prevenção e deve ser tomada todos os anos por pessoas dos grupos de risco.

Para que ocorra o diagnóstico correto da doença, é necessário consultar um médico e evitar se automedicar.