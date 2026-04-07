Hana Ghassan acompanha as obras do Hospital Materno-Infantil em Santarém

O governo do Pará segue fortalecendo a rede de saúde na região do Baixo Amazonas com investimentos estratégicos em infraestrutura e atendimento especializado. Nesta terça-feira (7), Dia Mundial da Saúde, a governadora do Estado, Hana Ghassan, realizou uma jornada de vistorias no município, com destaque para o avanço das obras do Hospital Materno-Infantil, um complexo planejado para ser referência na assistência a grávidas, puérperas e recém-nascidos, garantindo segurança e humanização no parto e no cuidado neonatal.

A unidade contará com leitos de UTI materna e neonatal, além de salas de parto normal e centros cirúrgicos modernos. Durante a visita técnica, a governadora Hana Ghassan ressaltou a importância da celeridade nos trabalhos.

“O Hospital Materno-Infantil de Santarém é um compromisso do nosso governo com as mães e crianças de toda a região. Estamos avançando com as obras para entregar um espaço moderno, equipado e, acima de tudo, humano, garantindo que as famílias do Baixo Amazonas tenham o melhor atendimento perto de casa”, afirmou a governadora.

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O governo do Pará também está realizando a contratualização de serviços privados para ampliar a assistência em saúde na região do Baixo Amazonas. Inicialmente, serão ampliados os serviços de cirurgias de alta complexidade e a disponibilização de leitos de Unidade de terapia intensiva.

Durante a visita técnica, a governadora Hana Ghassan ressaltou a importância da celeridade nos trabalhos (Marco Santos / Ag. Pará)

“Estamos contratualizando hospitais privados para que a gente possa ampliar os serviços de saúde em Santarém e toda a região. Então são passos que estamos dando e acelerando os serviços em busca de uma saúde e dias melhores”, afirmou a governadora do Pará.

Ampliação do Atendimento Especializado

Paralelamente às obras do hospital, o governo do Estado deu início às atividades da nova Policlínica e do Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) de Santarém. As estruturas já começaram a receber os primeiros pacientes, oferecendo consultas em diversas especialidades médicas e terapias multidisciplinares para pessoas com autismo e outras neurodivergências.

“A entrega da Policlínica e do Natea representa um salto na descentralização da saúde. Agora, a população de Santarém e municípios vizinhos têm acesso a diagnósticos e terapias especializadas sem precisar se deslocar até a capital. É o governo presente, levando dignidade e cuidado para quem mais precisa”, destacou Hana Ghassan.

O impacto positivo já é sentido por famílias como a da dona de casa Cássia Araújo de Farias, mãe de duas crianças autistas. Para ela, o novo serviço representa a esperança de um futuro melhor. “A rotina de uma mãe atípica é muito intensa. A gente tem que correr atrás de terapias, acompanhar na escola, estar sempre presente. Aqui, para mim, representa esperança. A expectativa é diminuir a fila de espera, porque nossas crianças precisam dessas terapias para se desenvolver e ter mais autonomia. Estou ansiosa e esperançosa”, afirmou.

Com a integração entre o futuro Hospital Materno-Infantil e os serviços já em operação na Policlínica, o Estado consolida Santarém como um polo de saúde robusto, capaz de atender demandas complexas e garantir o bem-estar da população da Região de Integração do Baixo Amazonas.