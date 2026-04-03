Nasce primeiro bebê do Novo Hospital Materno-Infantil Anita Gerosa

Em menos de 24h após a reabertura das portas do Hospital Estadual Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa para atendimento, realizado na última quinta-feira (02), nasceu na madrugada desta sexta-feira santa (03) o primeiro bebê da unidade.

Ayla Vitória Pereira da Silva veio ao mundo saudável, disposta e logo mamou, para a felicidade da sua mãe, Camila Maciel, de 21 anos, profissional autônoma e moradora de Marituba. O hospital foi fechado pela prefeitura de Ananindeua, em 2025, e reaberto pelo Governo do Estado nesta semana.

A pequena Ayla é filha de Camila Maciel, de 21 anos, moradora de Marituba, que destacou o acolhimento recebido desde a chegada à unidade. “Quando eu cheguei, estava bem nervosa, porque é meu primeiro parto. Mas fui muito bem atendida por toda a equipe, que deu toda a atenção necessária. A enfermeira ajudou bastante no nervosismo. Sou muito grata por tudo. Estou feliz, deu tudo certo”, relatou.

Acolhimento e cuidado

Para celebrar o primeiro nascimento, a governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhada do secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, visitou mãe e bebê nesta sexta-feira (3).

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“Estou vindo nesta sexta-feira santa ao Hospital Materno-Infantil Anita Gerosa e tive a oportunidade de conhecer a pequena Ayla e sua mãe, Camila. Vim acompanhar de perto como está sendo o atendimento nesse hospital que renasce para acolher mães e bebês. Fico muito feliz com os relatos que ouvi, destacando o acolhimento desde a portaria até o pós-parto”, afirmou Hana Ghassan.

A governadora também reforçou os investimentos do Estado na rede materno-infantil. “Até o final do ano, vamos entregar mais três hospitais materno-infantis, totalizando cinco unidades no Pará. Isso reforça o nosso compromisso com o cuidado às mães e às famílias paraenses”, acrescentou.

Estrutura e qualidade no atendimento

Com estrutura ampliada, o hospital oferece assistência completa a gestantes de alto risco, puérperas até 42 dias após o parto e recém-nascidos até 28 dias de vida.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, destacou a qualidade da nova fase da unidade. “Saio muito satisfeito dessa primeira visita após o início dos atendimentos. As famílias e os profissionais elogiaram a estrutura, os equipamentos novos e o atendimento da equipe da Santa Casa, que tem mais de 300 anos de experiência em maternidade”, afirmou.

A decisão de buscar atendimento na unidade foi incentivada pela experiência familiar, como contou Cleonice Cabral, tia de Camila. “Eu disse: vamos para o Anita Gerosa, porque a equipe da Santa Casa está lá. Desde a portaria fomos muito bem acolhidas. A enfermeira Ivonildes e toda a equipe foram maravilhosas”, destacou.

Humanização no parto

O parto foi conduzido pela enfermeira obstétrica Ivonildes Picanço, que ressaltou o simbolismo do momento. “É uma satisfação imensa participar desse marco. Esse primeiro parto representa o início de um novo ciclo, com cuidado, respeito e compromisso com as boas práticas”, afirmou.

Segundo a profissional, o atendimento priorizou o acolhimento e o protagonismo da gestante. "Utilizamos escuta ativa e métodos não farmacológicos para alívio da dor, garantindo segurança, conforto e tranquilidade durante todo o processo”, explicou.

A médica obstetra Rute Caroline Soares, responsável pela supervisão, reforçou a importância da atuação integrada. “O foco deve estar sempre na mãe, com uma equipe multidisciplinar preparada e humanizada, como aconteceu nesse atendimento”, disse.

Direitos e assistência ampliada

Após o parto, Camila optou pela inserção do DIU de cobre, método contraceptivo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com duração de até 12 anos, garantindo mais autonomia e planejamento reprodutivo às mulheres.

Serviço: O Hospital Estadual Materno-Infantil Anita Gerosa conta com 62 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 10 neonatais. A unidade funciona 24 horas, oferecendo atendimento de urgência e emergência obstétrica de média e alta complexidade.