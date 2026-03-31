Governo do Pará autoriza desapropriação para construção de Hospital Regional em Capitão Poço

O Governo do Pará autorizou a desapropriação para construção do Hospital Regional do Nordeste Paraense, onde funcionava o antigo Hospital e Maternidade do Povo. Com a medida, a antiga estrutura passará por reforma e adaptação para funcionamento como unidade pública regional de saúde. O ato, ocorrido na última sexta, 27, foi assinado pelo governador Helder Barbalho e atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região.

O equipamento busca ampliar a oferta de atendimento para Capitão Poço e municípios vizinhos, como Irituia, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e Ourém, dentre outras localidades. “Esta região congrega vários municípios. São cinco cidades diretamente relacionadas a esta iniciativa, para que possamos aproximar um equipamento de saúde de média e alta complexidade, facilitando o atendimento, desafogando o fluxo e garantindo mais celeridade, cuidado e tratamento humanizado para a população”, ressaltou Helder Barbalho.

Moradores de Capitão Poço participaram da cerimônia. “Foram anos difíceis, pois tínhamos que nos deslocar para outros lugares em busca de atendimento. Agora é momento de festejar, pois passaremos a ter novamente atendimento em nossa cidade”, disse José Carvalho. A dona de casa Maria do Carmo Sousa acredita que não somente os moradores de Capitão Poço serão beneficiados. “Isso é um avanço para saúde da região, porque as pessoas poderão ter acesso aos serviços que o novo hospital irá oferecer”, diz.

Dentre as autoridades estaduais e municipais que estiveram presentes, estavam a prefeita Fernanda Tonheiro (PP), o senador Beto Faro (PT), a deputada federal Dilvanda Faro (PT), os deputados estaduais Elias Santiago (PT), Carlos Bordalo (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado Chicão (MDB), além de vários prefeitos e do secretário estadual de saúde, Ualame Machado.

A prefeita Fernanda Tonheiro agradeceu ao governador pela preocupação e sensibilidade com a saúde da população local. “O senhor realiza agora um sonho de muitas décadas da nossa gente. E eu agradeço em nome da população de nosso município pelo benefício que estamos recebendo”, falou a gestora. “Esse ato de desapropriação representa uma conquista que vai trazer um resgate histórico e significativo de atendimento a uma necessidade prioritária na área da saúde, tanto da nossa população de Capitão Poço, quanto de toda a região do nordeste paraense", complementou o deputado estadual Antônio Tonheiro.