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População de Ananindeua recebe Hospital Materno-Infantil Anita Gerosa todo reformado

Unidade reestruturada beneficiará mais de 2 milhões de pessoas da Região Metropolitana e reforça a rede de atendimento de médio e alto risco

O Liberal
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Com 62 leitos, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI),10 adultos e 10 neonatais. (Marco Santos/ Ag. Pará)

Foi entregue, nesta segunda-feira (30), o Hospital Estadual Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa, na Região Metropolitana de Belém. A unidade de saúde foi reestruturada e amplia a assistência a gestantes, puérperas e recém-nascidos, beneficiando mais de 2 milhões de habitantes da região de saúde Metropolitana I.A unidade inicia os atendimentos a partir da próxima quinta-feira (2). A obra é do Governo do Estado.

Com 62 leitos, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI),10 adultos e 10 neonatais, o hospital passa a oferecer atendimento especializado em média e alta complexidade, com foco em gestação de risco e assistência neonatal. A unidade funcionará com serviços de urgência e emergência obstétrica, além de atendimentos regulados pela Central de Regulação.

A enfermeira obstetra Ivonildes Picanço reforçou o acolhimento como diferencial.

“Nosso objetivo é fazer com que a mulher se sinta acolhida, como se estivesse em casa. Oferecemos métodos de alívio da dor e uma equipe qualificada para garantir um parto mais humanizado e seguro”, disse.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância estratégica do equipamento para a saúde pública estadual e para a redução da mortalidade materna e infantil.

“Hoje nós temos a oportunidade de entregar o Hospital Materno-Infantil de Ananindeua Anita Gerosa, que ao longo dos últimos 50 anos foi a principal maternidade da cidade. O Governo do Estado adquiriu o imóvel, realizou sua modernização e garante a reabertura com 62 leitos, fortalecendo a política materno-infantil e neonatal. Esta iniciativa integra a estratégia de redução da mortalidade materna e neonatal no Pará. Estamos ampliando a rede com novas entregas em Marabá, Santarém, Altamira e Breves, assegurando mais cuidado e proteção às mães e aos bebês”, afirmou o governador.

Moradora do bairro Aurá, a autônoma Lucicleia Botelho celebrou a entrega da unidade.
“Essa maternidade vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade. Muitas mulheres serão atendidas aqui, e isso faz toda a diferença. Estamos muito felizes”, afirmou.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou o impacto social da entrega para a população.

“O hospital Anita Gerosa renasce para atender a nossa população, pois saúde tem urgência. É um espaço voltado especialmente para mães de alto risco, que precisam de atendimento seguro e de qualidade. Esse é um caminho sem volta: o caminho da construção de um futuro melhor para todos”, destacou.

Atendimento especializado e humanizado

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, a unidade inicia os atendimentos a partir da próxima quinta-feira (2), oferecendo assistência completa a gestantes de alto risco, puérperas até 42 dias após o parto e recém-nascidos até 28 dias de vida.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, enfatizou o esforço coletivo para a entrega da unidade em prazo reduzido.

“Em menos de três meses, conseguimos entregar este hospital, fruto da dedicação de toda a equipe. Enquanto alguns fecham, o Governo do Estado abre portas. Esta unidade reduz a sobrecarga da rede existente e garante atendimento mais ágil e próximo para as mães da região”, afirmou.

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