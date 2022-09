Guarda de Nazaré tem Missa do Envio na Basílica Santuário nesta quinta (29)

Um momento de renovação do amor e da fé em Nossa Senhora de Nazaré, que já se tornou tradição nas semanas que antecedem a quadra nazarena se repete, mais uma vez, nesta quinta-feira (29). É a Missa do Envio da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, que será celebrada às 19h15 pelo reitor da Basílica Santuário, padre Francisco de Assis Oliveira, presidente da Guarda de Honra da padroeira da Amazônia. Na ocasião, serão apresentados os novos uniformes que serão usados pelos integrantes no Círio deste ano. A missa marca o começo da missão do Movimento Mariano nas festividades do Círio de Nazaré.

Em maio deste ano, a Guarda de Nazaré recebeu os novos membros da turma de aspirantes 2020, capacitados ao longo de nove meses. O curso tinha previsão de ser concluído no mesmo ano, mas, devido à pandemia da Covid-19, que mudou o formato das procissões, só puderam ingressar na equipe este ano. Ao todo, 260 novos guardas passaram a integrar a formação, que já conta com mais de dois mil homens. Esse número chega a triplicar durante a Trasladação e a Grande Procissão do domingo, quando a Guarda recebe o reforço de quase cinco mil marians das paróquias da capital e do interior.

Quando dos ritos finais da Missa do Envio da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, o Pe. Francisco de Assis irá conceder uma bênção especial a todos os integrantes para que tenham sucesso na missão de conduzir as procissões que compõem a Quadra Nazarena. Após a celebração eucarística, serão apresentados os novos uniformes que serão usados pela Guarda de Nazaré, Guarda Mirim e Guarda de Apoio no Círio de 2022.

A Guarda de Nazaré

A Guarda de Nazaré surgiu da necessidade de disciplinar a condução da corda do Círio, função esta que antes era deixada a cargo dos militares das três Armas - Exército, Aeronáutica e Marinha - convidados pela Diretoria da Festa. Foi para proteger especificamente a parte da corda onde iam a mulheres que o Padre Giovanni Incampo, quando ocupava a função de pároco da Basílica de Nazaré, sugeriu a criação do grupo.

Mas, havia a necessidade de aproximar os homens que seriam incumbidos dessa missão de Deus, já que essa tarefa requeria respeito e comprometimento. Padre Giovanni deu início a um movimento que tinha como objetivo transformá-los em devotos de Maria e garantir a eles a formação religiosa e humana. O grupo que começou com apenas 28 guardas, foi crescendo e ganhando mais adesões ao longo dos anos.

A primeira experiência feita neste sentido aconteceu em 1973, quando um grupo de voluntários das pastorais foi designado para cuidar dos fieis que iam na corda. A ideia agradou e, em 1974, foi oficializada a criação da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. A partir de então, quase todas as paróquias da capital ou do interior que tinham ou não Círios próprios passaram a copiar o exemplo.

De uma a equipe de apoio e grupo de oração, eles acabaram por compor uma verdadeira irmandade, que durante as procissões do Círio tem o mesmo objetivo do promesseiro, o de cumprir uma devoção. Pouca gente sabe sabe, mas, a música “Vós Sois o Lírio Mimoso”, que incentiva os promesseiros durante a caminhada de fé e sacrifício, é também o hino oficial dos guardiões de Maria.