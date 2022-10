Guarda de Nazaré mostra detalhes da fé durante visitas da Imagem Peregrina

A relação profunda entre os devotos e Nossa Senhora de Nazaré, ratificada durante o pico da pandemia da covid-19 e externada durante as visitas da Imagem Peregrina às Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém em 2022, englobando também integrantes da Guarda de Nazaré, é o que o público começou a conferir em 52 fotografias da exposição "Maria seu povo Alcança", desde a noite desta segunda-feira (3). A mostra pode ser visitada até 31 de outubro na Estação das Docas, em Belém, como iniciativa da própria Guarda de Nazaré em homenagem à santa padroeira, cujo Círio deste ano transcorrerá no domingo (9).

As fotos são dos fotógrafos da Guarda de Nazaré: Salim Wariss, Bruno Nobre, Emanuel Rossas, Cláudio Custódio, da Assessoria de Comunicação da Guarda, e de Soraya Montanheiro (guarda de Apoio). A Imagem Peregrina, esculpida pelo artista Vicenzo Giacomo Mussner, em 1968, na Cidade de Ortisei, na Itália. Seu rosto foi moldado com características das mulheres amazônicas, e a face do Menino Jesus possui traços predominantemente indígenas, seguindo as recomendações do Padre Barnabita Miguel Giambelli, auxiliado pela senhora Mizar Bonna.

VEJA MAIS

Em 2022, essa imagem foi ao encontro dos fiéis, de vez que a Diretoria da Festa de Nazaré e a Guarda de Nazaré acompanharam-na nas Regiões Episcopais, criadas pelo saudoso arcebispo emérito de Belém, dom Vicente Joaquim Zico, em 1991. Os autores dos trabalhos expostos acreditam que as fotos relacionadas à Imagem Peregrina constituem-se em uma fonte de evangelização.

A Guarda Mirim de Nossa Senhora de Nazaré também figura na mostra: o público pode conferir imagens do momento da passagem de um guarda mirim para a Guarda adulta, na data do aniversário de 18 anos, em que recebe a camisa da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Na mostra, também há fotos do Círio 2021.

Saudosas

Soraya Montanheiro informou que a mostra reúne uma coletânea grande de imagens das visitas episcopais nas quais foram observadas pessoas e famílias muito saudosas da Imagem Peregrina. "São fotos de muita emoção, a gente sente as famílias assim emocionadas; as famílias perderam seus entes queridos, a gente sabe o sofrimento de cada um, e isso as imagens retratam ", contou. "Eu faço esse trabalho para mostrar a beleza da cultura dessa terra", ressaltou Soraya.

Fotos sobre a relação dos fiéis com Nossa Senhora de Nazaré podem ser conferidas na Estação das Docas (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A visita da Imagem Peregrina a São Paulo, especificamente na sede da Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício "Arautos do Evangelho", também está registrada na mostra na Estação das Docas. Salim Wariss disse que grande parte das Regiões Episcopais abrange comunidades com famílias de baixa renda, e esses núcleos familiares e moradores em geral são retratados nas fotos da mostra.