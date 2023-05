Guarda Civil Municipal de Castanhal comemora 49 anos de fundação

Os 49 anos de fundação da Guarda Civil Municipal de Castanhal foi comemorado com um cerimônia na manhã desta quarta-feira, 17, no auditório da sede da guarda. A criação, em 14 de maio de 1974, foi por meio da Lei 2.084, sendo modificada pela LEI n° 052 de 2013, nos termos que dispõe o art. 7°, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Castanhal.

A corporação conta com um efetivo de cerca de 400 agentes de segurança pública. O Inspetor Ronilson Freitas, comandante da GCMC, enfatizou que as atribuições da guarda vão muito além de proteger o patrimônio público do município.

“Nesses 49 anos a guarda sempre esteve presente para apoiar a população e todos os outros órgão da segurança pública. Não é só proteger o patrimônio público, mas também guardar a integridade do cidadão. Desde 2014 por meio de um lei federal passamos a ter outras atribuições, como recentemente a proteção a mulher por meio da Patrulha Maria da Penha, temo o Núcleo de Operações com Cães (NOC), Guarda Mirim que atua com projetos voltados para as crianças, temos a guarda comunitária que atua fazendo ronda nas escolas, posto de saúde e nas secretarias, o moto patrulhamento em breve termos a guarda ambiental”, explicou Ranildo Freitas.

Em um ano de criação o Núcleo de Operações com Cães – NOC ganhou notoriedade e respeito pelo combate ao tráfico de drogas, como explica o comandante da GCMC.

“O NOC já ajudou a tirar das ruas mais 200 milhões em drogas, somente em um ano. O nosso grupamento especializado é muito bem treinado e por isso vem ganhando notoriedade. Em em breve vamos realizar um novo curso para operações com cães e vêm pessoas até fora do estado para ver como é realizado o trabalho em Castanhal”, disse o inspetor Ranildo Freitas.