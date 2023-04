Núcleo de Operações com Cães da Guarda Civil de Castanhal comemora um ano

O Núcleo de Operações com Cães- NOC, da Guarda Civil Municipal, de Castanhal, no nordeste do estado, completou nesta quinta-feira, 27, um ano de implementação. Uma solenidade em comemoração à data foi realizada na sede da GCM.

O NOC comemora os bons resultados na atuação ao combate do tráfico de drogas no estado. Os cães do NOC já descobriram cerca de 20 milhões de reais em drogas, sendo 80% desse volume só em Castanhal.

De acordo com o coordenador do NOC, David Sales, o núcleo ganhou notoriedade em todo estado pelo trabalho intenso que é feito com os cães. “A gente treina todos os dia da semana de manhã, a tarde e à noite. Então esse é o nosso diferencial, o trabalho árduo. Nós não somos a única Guarda que tem canil mas a gente conseguiu intensificar o trabalho com eles e dessa forma estão se tornando muito bom no que fazem”, falou David Sales.

O NOC possui três cães farejadores da raça Pastor de Malinois, também conhecido como Pastor Belga. O Scott tem dois anos, o Faruk tem um ano e oito meses, a Malia um ano e o caçulinha Radar de apenas três meses da raça Cocker Springer que está em fase de treinamento. Os cães são treinados para descobrir drogas, armas e detecção de cadáveres e pessoas perdidas em matas.

O subcomandante da GCM, Jarbian Lima destacou a parceria feita entre NOC e os outros agentes de segurança pública. “Hoje comemoramos esse número de mais de 20 milhões de reais em drogas que foram retiradas das ruas. Tudo esse trabalho é realizado com a parceria que vem dando certo entre o NOC com as Polícias Rodoviária Federal, Civil, Militar e Batalhão de Policiamento Rodoviário. Então é só o começo”, observou.