Governo vistoria obras de construção de viadutos na Região Metropolitana de Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, vistoriou, nesta terça-feira (11), as obras de dois viadutos que estão em construção pelo Governo do Estado para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém. O primeiro local visitado pela equipe de Hana foi a frente de obras no cruzamento das avenidas Mário Covas e Independência, onde os trabalhos entraram na segunda etapa, que consiste na edificação das rampas do viaduto.

Na sequência, a vice-governadora acompanhou o avanço das obras de construção do viaduto na avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, onde os trabalhos já estão com 60% de conclusão.

Ao todo o Estado investiu na construção de seis viadutos para garantir a fluidez do trânsito de veículos e cargas em Belém, Ananindeua e Marituba. Duas destas estruturas já foram entregues. A primeira na rodovia BR-316 com a Avenida Ananin, em Ananindeua, e a segunda na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba.

“O maior programa de investimentos que o Estado do Pará já teve, com obras que vão ajudar na mobilidade, no ir e vir, na melhoria do trânsito, na fluidez para que as pessoas passem mais tempo com a sua família e menos tempo no trânsito”, afirmou a vice-governadora Hana, durante sua visita às obras.

A comitiva foi acompanhada pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Siveira. "Já entregamos os viadutos da Ananin com a BR-316, da Alça Viária com a BR-316 e agora estamos em andamento com as obras dos viadutos da avenida Três Corações com a Mário Covas, avenida Independência com a Mário Covas, João Paulo II com a Doutor Freitas e Independência com a BR-316. Mais mobilidade no ir e vir, melhorando a qualidade de vida da população da Região Metropolitana de Belém", ressaltou.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, vistoriou as obras dos dois viadutos que estão em construção pelo Governo do Estado na avenida Mário Covas (Foto: Bruno Cecim /Agência Pará)

Viaduto da Mário Covas com Independência

O projeto avança com 40% das obras físicas concluídas e nesta nova fase foi necessária a alteração no trânsito de veículos, com desvios por rotas alternativas.

As mudanças podem durar até 90 dias e são necessárias para que o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) possa realizar as atividades em segurança, garantindo a integridade dos trabalhadores, pedestres, ciclistas e condutores de veículo.

Viaduto da Mário Covas com a Três Corações

A estrutura deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. O viaduto tem 350 metros de comprimento e 7 metros de largura, possibilitando aos condutores que estiverem na Avenida Três Corações acessar o elevado em direção à Rodovia BR-316, reduzindo, portanto, o congestionamento na entrada e saída do conjunto Cidade Nova.

As rampas do viaduto foram construídas e nos dias 30 e 31 de janeiro, foram realizados os testes de pesagem nas estacas da estrutura.

Viaduto da BR-316 com avenida Independência

O projeto do viaduto inclui uma estrutura de 740 metros de extensão, 14 de largura e 5,50 metros de altura, que permitirá aos motoristas que transitam pela avenida Independência acessem diretamente a BR-316, no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Da mesma forma, condutores vindos do sentido Belém terão acesso direto à avenida Independência pelo elevado.

A construção promete qualificar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém, integrando-se ao sistema do BRT Metropolitano e reduzindo os gargalos de tráfego na região.