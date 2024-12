Governo do Pará publica Plano de Gestão da Floresta Estadual do Iriri

O Plano de Gestão da Floresta Estadual (Flota) do Iriri, localizada no município de Altamira, foi oficialmente aprovado e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (09/12). A iniciativa marca o quarto Plano de Gestão entregue pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) em um único ano, um feito inédito que reforça o compromisso do Governo do Pará com a preservação ambiental e a gestão sustentável das Unidades de Conservação (UCs).

O documento, produzido pela empresa CON&SEA, sob a supervisão da Comissão de Planos de Manejo (Coplam) do Ideflor-Bio, estabelece diretrizes técnicas e normativas para o uso sustentável e o manejo dos recursos naturais da Flota do Iriri, criada em 2006 por decreto estadual. O Plano é estruturado em três capítulos principais: aspectos gerais da UC, diagnóstico da área e planejamento futuro, com destaque para zoneamento, programas de gestão e cronograma de execução.

“A publicação desse Plano de Gestão reflete o empenho do Pará em liderar uma política ambiental moderna e eficiente, alinhada às diretrizes constitucionais e à legislação nacional sobre unidades de conservação. É um passo fundamental para promover o desenvolvimento sustentável na região”, afirmou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

Avanço

Este é o quarto Plano de Gestão publicado em 2024, superando em mais de 100% os resultados obtidos nos anos anteriores. Esse avanço é resultado da ampliação de investimentos e do fortalecimento das políticas ambientais no Estado, sob a liderança do governador Helder Barbalho. A política de gestão ambiental paraense busca equilibrar a preservação da biodiversidade com as necessidades das comunidades locais.

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, destacou a importância do Plano para a gestão da Flota do Iriri. “O documento é essencial para garantir que as atividades na área sigam critérios sustentáveis, respeitando tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. Com isso, fortalecemos a proteção do bioma amazônico e promovemos a gestão integrada da biodiversidade”, enfatizou.

Importância

A Flota do Iriri, que ocupa uma área significativa na região sudoeste do Pará, desempenha um papel estratégico na conservação da Amazônia. O Plano de Gestão aponta as principais características físicas, biológicas e socioeconômicas da unidade, além de propor medidas concretas para o fortalecimento de sua gestão e proteção.

O documento estará disponível para consulta no site oficial do Ideflor-Bio e na sede do órgão, localizada em Belém. O público interessado, incluindo pesquisadores, gestores e comunidades locais, poderá acessar as informações completas e contribuir para o aprimoramento contínuo da gestão da unidade.

“Com a aprovação deste Plano, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e o combate ao desmatamento ilegal, reforçando o papel do estado como líder em políticas ambientais no Brasil”, complementou o presidente Nilson Pinto. As diretrizes previstas na portaria nº 1027 de 6 de dezembro de 2024 já estão em vigor e representam um marco importante na consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza.