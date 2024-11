Governo do Pará investe em espaços de lazer que valorizam paisagens naturais do Estado

Morador do bairro Vitória Régia, em Santarém, oeste do Pará, o servidor público, Plínio Marcos Miranda, de 48 anos, é frequentador assíduo do novo Mirante da Serra do Saubal. Ele e a esposa sempre tiram alguns dias da semana para fazer uma caminhada ou simplesmente contemplar a beleza natural da cidade.

“Melhorou muito, esse espaço, esse ambiente, depois que ele foi trabalhado, né?. Muitos moradores dos bairros próximos vêm para caminhar aqui e até mesmo gente de outras áreas que querem conhecer. Já é um ponto turístico, um cartão postal. Temos essa bela vista da Pérola do Tapajós, além desse ambiente muito legal. A gente caminha, sobe a ladeira toda e cansa. Mas chega aqui, passa o cansaço só de apreciar essa maravilha aqui de cima. Só temos a agradecer”, disse o morador Plínio Miranda.

Entregue em junho deste ano pelo governo do Pará, o Mirante da Serra do Saubal é um ponto turístico com infraestrutura e segurança, que valoriza a paisagem santarena. O espaço conta com área de contemplação e peças arquitetônicas da cultura regional, além de uma área de lazer infantil, que permite interação e recreação, o que contribui para maior qualidade de vida para a população.

VEJA MAIS

Geração de renda

A nova opção de lazer dos santarenos e turistas chamou a atenção da dona Edineia Silva, vendedora de alimentos, como banana frita e pipoca, há 28 anos. Ela trabalha como ambulante, percorrendo vários locais da cidade com o seu carrinho. Mas viu no Mirante um ponto importante para alavancar as vendas. “Com a inauguração, o movimento ficou bom demais. Sigo andando por outros locais, mas achei um ponto aqui. Esse Mirante é bom para todos nós”, afirmou.

“É uma obra que alavanca não somente o turismo, mas também a economia do povo de Santarém, desde os vendedores de salgados aos taxistas. Esse é um lindo presente para a Pérola do Tapajós, um dos melhores mirantes do Pará", destacou o governador Helder Barbalho durante a entrega do Mirante da Serra do Saubal, que fez parte da programação de aniversário de Santarém, em junho.

Para o motorista, Elton Neumann de Almeida, o espaço é tão agradável que ele e a esposa vivem apresentando o Mirante a familiares e amigos de fora da cidade que visitam Santarém. Gaúcho, ele mora há 38 anos na Pérola do Tapajós e ressaltou o quanto gosta de frequentar o novo ponto turístico.

“Eu me tornei guia turístico", contou Elton sorrindo. Ele disse que sempre guia a irmã, irmão, amigos para mostrar o visual a partir do mirante. "Essa maravilha aqui, além da vista da cidade, quando conseguimos acompanhar o pôr-do-sol também é muito lindo. Sempre trazemos nossas cadeirinhas, o chimarrão e ficamos por aqui. É desse jeito. Eu gosto muito deste local”.

Orçada em mais de R$ 2,3 milhões, o Mirante da Serra do Saubal foi entregue por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e conta com uma área urbanizada, com praça, playground, bicicletários, estacionamento e arborização, além de uma escultura para registro fotográfico em formato de Muiraquitã e um anfiteatro.