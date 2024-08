Orla de Icoaraci é revitalizada com obras de melhorias em espaços de lazer e cultura

A Orla de Icoaraci, distante 20 quilômetros do centro da capital paraense, é um dos lugares mais procurados para quem quer aproveitar um belo pôr-do-sol, com vista ampla do rio Pará. Em julho, a orla recebeu as seguintes ações de melhorias pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb) nos seguintes espaços: a concha acústica, o anfiteatro e área adjacente. Os serviços geraram 70 empregos – sendo dez diretos e 60 indiretos – e beneficiaram a população de Icoaraci, com 167 mil habitantes, além dos visitantes.

Com recursos do Tesouro Municipal, houve aplicação de R$ 92 mil. O engenheiro Roberto Rocha da Seurb explica que houve a reorganização do lugar com a troca da lona da concha acústica e do anfiteatro, revitalização das arquibancadas do anfiteatro e reparos no pavimento do passeio da área, com 480 metros quadrados.

A orla da Vila Sorriso, como também é conhecida Icoaraci, também recebeu nova iluminação com LED, contemplando a área do anfiteatro e adjacências, incluindo pontos de força para equipamentos de som, pintura geral e muro de arrimo.

Na orla de Icoaraci, um dos pontos mais visitados pela comunidade e pelos turistas é o anfiteatro e a concha acústica. Tereza Silva percebeu não só as belezas naturais do lugar, mas também as melhorias feitas no espaço. “Vejo que teve reforma nos bancos, nas arquibancadas, novidades no anfiteatro e na concha acústica. Isso melhora a vida da gente e deixa Icoaraci mais bonita para a gente usufruir”.

VEJA MAIS

Obras nas feiras e mercados do Guamá, Terra Firme e Pedreira

Para agilizar as obras de revitalização e reforma das feiras e mercados nos bairros do Guamá, Terra Firme e Pedreira, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, iniciou na última quarta-feira (21), o terceiro turno de trabalho. Com isso, os serviços passam a ser realizados também à noite e de madrugada, funcionando 24 horas por dia, sem prazo definido para conclusão.



A previsão de entrega da feira e mercado da Terra Firme é até a primeira semana de outubro deste ano. Também até este prazo, serão entregues as feiras de farinha do Guamá e Pedreira. Ambas terão a segunda fase concluída até dezembro de 2024. Com a entrega dos espaços, mais de 1.400 trabalhadores serão beneficiados, além da população dos bairros e visitantes.

Na Terra Firme e no Guamá, o terceiro turno de trabalho iniciou nesta quarta-feira (21), com vistoria do secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa. Na Pedreira começa até sexta (23). Aos sábados o trabalho é integral, até 18h, e no domingo até 12h.

Reunião

Para tratar do avanço nas obras de revitalização das Feiras e Mercados de Belém, especificamente do Guamá, da Terra Firme e Pedreira, no último dia 19 foi realizada uma reunião entre a Seurb e a Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Segundo o diretor do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Seurb, Francisco Damião, o encontro serviu para tirar dúvidas sobre os projetos, definir ações e formas da Seurb adquirir materiais para que as obras sejam entregues em duas etapas.

Todo o processo de revitalização das feiras foi acompanhado e sugerido em audiências públicas abertas aos feirantes, moradores dos bairros envolvidos e população em geral, que puderam opinar no projeto e nas alocações das feiras provisórias padronizadas, montadas próximas aos espaços em obras.

O objetivo é garantir a continuidade das atividades econômicas dos feirantes e do abastecimento da população. Além disso, as Comissões de Fiscalização (Cofis), escolhidas pelos trabalhadores das feiras, acompanham continuamente as intervenções nos mercados.