BR-316: veja o que muda no trânsito no trecho do km 10 a partir desta quarta-feira (21)

A partir desta quarta-feira (21), o trecho do km 10 da rodovia BR-316, sentido Marituba-Belém, , no perímetro entre a entrada e a saída da avenida Independência, terá as três faixas de asfalto interditadas. A mudança será realizada para prosseguimento da segunda etapa das obras de drenagem do canal Toras.

De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), por 45 dias, o trânsito será desviado para a pista expressa do BRT e uma faixa do asfalto do sentido oposto, sendo mantidas duas faixas da BR-316 em cada sentido. A avenida Independência segue como rota alternativa aos condutores.

"Vamos instalar sete linhas de tubos de aço de mais de 2 metros de diâmetro sob a BR-316. Primeiramente, vamos executar a tubulação no sentido entrada da capital. Depois, vamos trabalhar no canteiro central e, então, passar para a pista no sentido saída da capital. Estamos trabalhando para causar o mínimo de transtornos possíveis, este serviço nunca tinha sido feito, mas é necessário para resolver de vez os problemas de alagamentos no trecho", afirma a diretora geral do NGTM, Leila Martins.

Sobre a obra

Inicialmente, o projeto previa a execução de sete linhas de tubos de aço de mais de 2 metros de diâmetro sob a Independência e oito sob a BR-316. Mas, após uma revisão no cálculo hídrico, foram projetadas e executadas seis linhas de tubos na Independência e serão mais sete na BR-316, também serão instaladas pelo método de escavação a céu aberto, para garantir a estabilidade do tráfego próximo ao local.

Foto: Pedro Guerreiro Ag. Pará

A obra de drenagem do canal Toras compõe o projeto BRT Metropolitano, que vai levar melhor infraestrutura e qualidade de vida a mais de 2 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Belém. O canal Toras corta a rodovia BR-316 de um lado a outro, exatamente no cruzamento com a Independência, onde atualmente há apenas um tubo para receber um volume pluviométrico. O projeto visa aumentar a capacidade de escoamento da água, colocando mais tubos.