Governo do Pará garante obras de “Asfalto COP 30” para o bairro da Pedreira

O Governo do Pará segue intensificando os investimentos em obras de pavimentação asfáltica que serão legados da realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP 30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025. Somente o bairro da Pedreira já recebeu quase um quilômetro de asfalto novo, dos mais de 2,5 quilômetros que foram disponibilizados para o local. No total, 32 bairros e distritos da capital paraense serão beneficiados.

Na Pedreira, através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram executados serviços de pavimentação na Travessa Barão do Triunfo, entre a Rua Nova e a Avenida Senador Lemos. No perímetro, ainda estão sendo realizados os trabalhos de recuperação de calçada, meio-fio e sinalização, que vão garantir a segurança dos pedestres e a organização do tráfego de veículos.

Morador da Travessa Barão do Triunfo há mais de 40 anos, Valdeci Silva afirma que a via não recebia serviços de asfaltamento há cerca de 25 anos. “Aqui, até então, nunca tinha passado por uma melhoria. Com o tempo, acontece o desgaste do asfalto. Graças a Deus, esse trabalho feito na nossa rua foi de primeira e vem melhorar a vida das pessoas, por exemplo, que ficam na porta das suas casas, que agora podem observar as coisas arrumadas”, destacou Valdeci.

Proprietária de um comércio, Roseane Botelho também listou os benefícios proporcionados à população do bairro da Pedreira a partir da chegada do asfalto novo. “Antes era muito difícil. O asfaltamento que tinha era cheio de buracos, dificultava até a chegada do transporte e dos meus clientes. Agora, melhorou para todo mundo, graças a Deus. A gente fica na frente de casa, os veículos passam tranquilamente. As pessoas que reclamavam que andavam no meio da lama, já veem até as crianças brincando. Está uma maravilha”, disse a moradora.

As obras do "Asfalto COP 30" são realizadas através de um convênio do Governo do Estado com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. No total, em Belém, serão executados 126 quilômetros em serviços de pavimentação, em um investimento de mais de R$ 166 milhões.

"A confirmação da COP 30 no Pará e o consequente investimento em obras de pavimentação foi mais uma oportunidade de atender a necessidade das pessoas que sofrem com a lama e a poeira, além dos outros problemas ocasionados pela ausência de infraestrutura. Seguiremos no objetivo traçado pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, que é dar dignidade às pessoas, além de maiores e melhores condições de facilitação do dia a dia, algo que é ligado diretamente à chegada do asfalto”, afirmou Ruy Cabral, secretário de Estado de Obras Públicas.