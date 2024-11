COP 30: Governo do Pará avança com pavimentação asfáltica no bairro do Guamá

O Governo do Estado avança com as obras de pavimentação asfáltica que constituirão um legado da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP 30, a ser realizada em Belém, em novembro de 2025. O bairro do Guamá é um dos 32 da capital paraense que estão recebendo os serviços. Somente lá, já foram assentados mais de 3,6 quilômetros de asfalto novo.

Morador da Passagem São João, Leno Viana enumera os benefícios proporcionados aos moradores a partir da chegada do asfaltamento. "O asfalto só trouxe melhorias pra gente. A nossa rua estava cheia de buracos e era só prejuízo para quem tinha moto ou carro. Na parte do transporte, ninguém queria entrar aqui. Agora, nós já podemos usufruir desse bem trazido pela COP para a comunidade."

VEJA MAIS

Por meio das frentes de trabalho da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), as vias, além da pavimentação asfáltica, também vão receber terraplenagem, drenagem, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização.

"Ficamos felizes com a chegada do asfalto. Antes, as pessoas viviam caindo nos inúmeros buracos que tinha na rua, principalmente os idosos, que se acidentavam com mais frequência. Agora tudo mudou. Graças a Deus, a gente já sente a melhoria na qualidade de vida", destacou Carlos Gama, morador da Passagem Rui Barbosa, que também está recebendo asfaltamento no bairro do Guamá.

As obras do "Asfalto COP" resultam de um convênio do Governo do Estado com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional, que prevê 126 quilômetros em obras de pavimentação, a partir de um investimento de mais de R$ 166 milhões.

"Seguimos avançando no Guamá e em outras regiões de Belém para atender a necessidade das pessoas que padecem com a lama, a poeira e com os problemas de mobilidade. O princípio desse trabalho dentro dos investimentos da COP 30 é dar dignidade às pessoas, garantindo condições para a utilização de serviços públicos de limpeza, segurança, saúde, além de outras facilidades, como o deslocamento", disse Ruy Cabral, titular da Seop.