Governo do Pará e embaixada da Suíça discutem programação alusiva à COP-30

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e demais membros do Comitê Estadual para a COP 30, participaram de uma reunião nesta terça-feira, 26, com uma delegação do governo suíço para falar sobre a preparação do Estado para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

“Estamos há 18 meses trabalhando para realizar a COP na nossa capital com a execução de obras estruturantes em mais de 30 frentes de trabalho. Também estamos atuando para oferecer soluções de hospedagem para os participantes da COP e qualificando nossa população com a abertura de 22 mil vagas em cursos de capacitação gratuitos para podermos receber a todos com conforto e eficiência. Temos certeza que o Estado do Pará tem plenas condições de realizar uma ótima COP”, disse Hana Ghassan.

A delegação da Suíça, composta pelo embaixador-chefe da presença Suíça no Brasil, Alexander Edelmann; Pietro Lazzeri, embaixador da Suíça no Brasil; Annette Wittwer, coordenadora regional adjunta das Américas, e Julianne Freire, responsável pelos projetos da COP 30, ressaltou que os países são parceiros históricos e estratégicos, com intensas relações bilaterais nos âmbitos político, econômico, científico e da sustentabilidade, onde há intensa cooperação em projetos de bioeconomia, agricultura tropical e manejo florestal.

Por conta deste engajamento histórico com a causa ambiental, a Suíça criou um programa especial chamado “Road to Belém” (“A caminho de Belém”), que prevê uma série de eventos e atividades planejadas pelo país em diversos Estados do Brasil até a realização da COP 30 no Pará.

Entre as atividades previstas estão a realização de um fórum de infraestrutura, uma exposição sobre o legado Suíço-Brasileiro na Amazônia, eventos sobre tecnologia limpa, finanças sustentáveis e prêmios para incentivar soluções de bioeconomia, sustentabilidade e inovação tecnológica, além da restauração da “Casa Goeldi”, que recebe o nome do naturalista suíço reconhecido pelo seu trabalho de pesquisa na Amazônia.