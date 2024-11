Belém tem 30 frentes de trabalho em andamento para COP 30, diz vice-governadora Hana Ghassan

Belém tem mais de 30 frentes de trabalho em andamento, em áreas como saneamento, mobilidade urbana e de conectividade, essas últimas são projetos que buscam melhorar a capacidade de interligar e comunicar dispositivos, sistemas, redes e dados. As informações são da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na sexta-feira (22/11).

Hana Ghassan fez uma avaliação dos preparativos da cidade para a Conferência Mundial do Clima (COP 30), prevista para acontecer em Belém dentro de um ano. E, sobre as críticas referentes à baixa a infraestrutura de Belém, ela garantiu que a COP 30 será “uma das melhores de todos os tempos”, nas palavras dela.

"Chegou a nossa vez. É aqui na Amazônia que os debates sobre mudanças climáticas têm que ocorrer. Sabemos dessa grande oportunidade e o governo do estado está fazendo o seu dever de casa”, disse confiante.

‘Obras estão dentro do cronograma com rigor’, afirma Hana Ghassan

A vice-governadora informou que em conjunto com o governo federal, há 18 meses, Belém vem sendo preparada para promover o evento internacional. “Todas as obras que foram planejadas, que são obras estruturantes, já foram iniciadas e estão rigorosamente dentro do cronograma previsto”, enfatizou ela.

Obras como o Parque da Cidade e o Porto Futuro 2 foram destacadas pela vice-governadora. “Nós temos hoje mais de 30 frentes de trabalho em andamento, em diversas áreas. “São obras que estão transformando a nossa cidade e o futuro do nosso estado".

“Todos esses investimentos não viriam para Belém se não fosse a COP e é importante a gente frisar. Estamos trabalhando com a estimativa de 50 mil pessoas (visitantes somente para Conferência) semelhante a outras COPs realizadas”, observou a vice-governadora do Pará.

Hana afirmou que os trabalhos estão intensos na cidade porque o governo entende que grandes eventos exigem uma boa dose de organização, planejamento, profissionalismo e comprometimento.

Estado vem desenvolvendo soluções de hospedagens

“E para a gente receber adequadamente o público que vai frequentar a nossa cidade ao longo de duas semanas, estamos trabalhando diversas soluções de hospedagem, Porque sabemos que temos que atender a todos os públicos e essas soluções vão desde a construção de novos hotéis, num padrão luxo, também a construção da Vila COP bem em frente ao Hangar que vai ajudar na mobilidade e também poderá servir aos chefes de estado”.

Ela também falou sobre os navios de cruzeiros que vão poder acessar Belém, bem em frente à nova Doca, e destacou as oportunidades que o belenense tem com os aluguéis de curta temporada. “A sociedade está se mobilizando por meio de plataformas, como Airbnb, e-book e também as nossas imobiliárias, portanto, é um conjunto de soluções de hospedagem para garantir o quantitativo e a qualidade necessária para atender esse grande evento na nossa capital”.

Entre as obras, também têm destaque o BRT Metropolitano, a Avenida Liberdade, três viadutos novos em Belém e Ananindeua, e duplicação da Rua da Marinha, “portanto um conjunto de investimentos importantes para a mobilidade de Belém e da região metropolitana que vão melhorar a qualidade de vida da nossa população”, finalizou Ghassan.