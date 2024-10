Governo do Pará garante ajuda humanitária e assina ordens de serviço em Santarém

Nesta sexta-feira (25), o Governo do Pará realizou três ações de grande impacto na região do Baixo Tocantins: a entrega de 2 mil cestas básicas para famílias ribeirinhas afetadas pela seca, o início das obras de reconstrução da Estação Cidadania e a reconstrução completa da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Alencar, em Santarém. Essas iniciativas visam garantir segurança alimentar e promover melhorias nos serviços de cidadania e infraestrutura escolar beneficiando diretamente a população local.

O governador Helder Barbalho distribuiu cestas básicas e água para moradores de Santarém, Monte Alegre e Óbidos, com foco em áreas impactadas por estiagem e queimadas. Foram entregues 1.200 cestas para Santarém, que já recebeu 3 mil cestas em outras missões humanitárias. Já Monte Alegre e Óbidos receberam 400 cestas cada, com previsão de mais entregas nos próximos meses.

“Esta é a estratégia do Governo do Estado, em parceria com a Defesa Civil Nacional, para que possamos atender os municípios que estão sofrendo com as estiagens e queimadas, garantindo que as famílias que estão em isolamento, que estão com dificuldade de garantir renda para gerar alimento e sustento para estas famílias, possam ser acolhidas e ter os impactos reduzidos”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Para as famílias afetadas, a ajuda chegará em boa hora e fará diferença, principalmente para as pessoas que estão em locais mais afastados. “A situação está precária. Tem muitas comunidades sem transporte. Está muito seco, com difícil acesso para chegar onde tem água para navegar porque é na região de várzea. É uma ajuda que vale a pena porque a distância que nós estamos da cidade é grande. Ficamos gratos por isso. Por terem pessoas que estão olhando para os ribeirinhos”, disse o pescador Pedro Picanço.

Dentro da estratégia de serviços de cidadania, o governador assinou a ordem de serviço para a modernização e reconstrução da Estação Cidadania do município, oferecendo à população e aos servidores um espaço mais confortável, acessível e equipado com energia solar. A reforma inclui a criação de um espaço kids e a continuidade dos atendimentos essenciais, como os serviços do Detran, Polícia Civil, Sefa, Banpará e muitos outros.

Por fim, o governador assinou ainda a ordem de serviço para a reconstrução da Escola José de Alencar, no bairro Aparecida. Com um investimento superior a R$ 7 milhões. A escola será modernizada com um novo auditório, salas climatizadas e instalações sustentáveis, incluindo um sistema de energia fotovoltaica. As melhorias visam proporcionar um ambiente seguro e motivador para os estudantes da região.

“Hoje, nós estamos assinando duas ordens de serviço: uma para educação, com a Escola José de Alencar, umas das mais importantes escolas do município de Santarém, uma escola cívico militar que será reestruturada, moderna, com as salas com ar-condicionado, com laboratórios de informática, com laboratório multifuncional, quadra de esportes e tudo aquilo que se faz necessário. Além disso, assinamos a ordem de serviço para as obras da Estação Cidadania, unidade que disponibiliza diversos serviços e que no dia de hoje teve suas obras iniciadas”, disse o chefe do executivo.

Outros investimentos recentes em Santarém

O governo do Pará tem promovido diversos avanços em Santarém, como a assinatura do contrato para a construção de uma ponte que beneficiará mais de 300 mil pessoas, investimentos em sistemas de abastecimento de água e projetos de infraestrutura urbana, como a pavimentação de vias e construção de um terminal de passageiros. Além disso, o município tem recebido ações que incentivam o esporte, a cultura e a cidadania, como a realização da I Copa Oeste de futebol, a construção de uma policlínica e a futura Usina da Paz, maior complexo de serviços de cidadania do Brasil.

Além dessas obras, o Estado também investe na saúde com a ampliação do Hospital Regional do Baixo Amazonas; no suporte habitacional através do programa "Minha Casa, Minha Vida" e na criação do Distrito Industrial, que fomentará a transformação de matérias-primas regionais. Essas iniciativas visam fortalecer a infraestrutura e a qualidade de vida para a população de Santarém e municípios vizinhos.