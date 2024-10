Estado entrega cestas básicas e água para famílias impactadas pela estiagem em Santarém

Nesta quarta-feira (23), o Governo do Estado entregou cestas com ajuda humanitária e água para 1.200 famílias da zona ribeirinha de Santarém, no oeste paraense. Ao todo, 16 comunidades foram beneficiadas com a ação, executada por meio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil Estadual Jaime Benjó, a ajuda vai atender a população impactada diretamente pela forte estiagem registrada nos rios da região oeste do Pará. "Estamos dando continuidade às ações de ajuda humanitária na região. A determinação do governador Helder Barbalho é que possamos mitigar ações relacionadas à falta de chuvas, em um trabalho contínuo entre Estado, União e municípios".

Segundo Nilzete da Silva, moradora da comunidade "Conceição", que fica a três horas de barco de Santarém, a localidade tem enfrentado problemas por conta do baixo nível do rio. "A gente ainda tem um pouco de água para poder viajar. É muito importante termos atenção devido a essa grande estiagem que vem causando prejuízos. A entrega dessas cestas ajuda muito as famílias a suprimirem as necessidades mais urgentes", avaliou.

Histórico

No dia 15 de outubro, o governador Helder Barbalho foi até a Comunidade Arapemã, na região próxima à Santarém, e iniciou a entrega de cestas com alimentos e água potável para famílias da região. Esta foi a primeira visita de um governador à localidade quilombola.

Decretos

Em setembro, decretos dos governos Federal e Estadual estabeleceram a situação de alerta para os impactos causados pelas altas temperaturas e estiagem em municípios paraenses. O objetivo, com a medida, é conter os impactos das queimadas e a redução dos níveis de água em reservatórios, rios e aquíferos, que geram prejuízos para as atividades econômicas essenciais e impactam diretamente na qualidade de vida da população.