Centenas de famílias atingidas pela seca recebem água e alimentos em Santarém

Mais de cinco mil famílias de Santarém atingidas pela seca receberam água e alimentos do Governo do Estado na tarde desta terça-feira (15/10). O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve no município e acompanhou, juntamente com equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a entrega de cestas básicas e de água potável em comunidades ribeirinhas da região.

O governador foi recebido com cânticos e danças tradicionais pelos remanescentes do quilombo Arapemã. Os moradores da vila relataram que esta foi a primeira visita de um governador à comunidade tradicional e que o fato é bastante representativo para história e cultura de quem vive ali.

VEJA MAIS

A presidente do quilombo, Maria Vasconcelos, ressaltou que a presença do chefe do Executivo Estadual sinaliza uma atenção até então pouco dispensada aos povos tradicionais. "Para nós, é uma satisfação muito grande receber o governador Helder na nossa comunidade. Essa é a primeira vez que um governador vem a nossa comunidade e, para nós, isso é histórico, principalmente porque ele veio trazendo essa ajuda humanitária", frisou.

Ao todo, 5.500 cestas serão destinadas a 3 mil famílias atingidas pela forte estiagem que castiga o Baixo Amazonas e oeste do Pará. Outras 2.500 serão entregues a famílias impactadas pelos efeitos das queimadas. O governador Helder Barbalho esclareceu que a ação tem um viés humanitário.

"Estamos aqui em um ato de solidariedade, trazendo uma ajuda humanitária a essas famílias que estão sendo impactadas com a seca, neste momento em temos tantas queimadas e estiagens. Isto tem trazido severos problemas para as comunidades ribeirinhas, para pescadores e pescadoras. E por isso estamos aqui na comunidade do Arapemã, para poder atender as famílias cadastradas com as cestas de alimento e água potável. Esse gesto é para garantir que as pessoas possam ter o mínimo de tranquilidade neste momento, assegurando pelo menos o alimento à mesa, a alimentação", destacou.

De acordo com comandante-geral do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual do Pará, Coronel Jaime Benjó, a entrega das cestas e da água busca atender os moradores das áreas mais distantes e isoladas. "Nós estamos com uma força-tarefa para garantir que a população dessas áreas seja beneficiada com essa ajuda humanitária, que vai levar alimentos e água para 187 comunidades".

A ativista ambiental Ana Cleide, de 62 anos, uma das moradoras do quilombo, ressaltou a importância da atenção disponibilizada aos moradores das áreas mais afastadas. "Estamos em um momento muito difícil, quase sem água. Essa ajuda veio em uma hora em que estávamos muito necessitados", destacou a quilombola.

Na ocasião, o governador do Estado destacou a mensagem que o Pará deseja levar aos moradores do quilombo e de todas as comunidades que serão atendidas nesta ação.

"É muito importante que eu possa estar aqui no Arapemã. É muito importante que o governador possa estar aqui, olhando para estas pessoas, vendo e ouvindo aquilo que elas estão passando. Eu faço questão de fazer isto, primeiro num gesto de solidariedade a estas pessoas. E depois, para que elas possam ter a certeza de que não estão sós, de que estamos juntos e assim seguiremos para enfrentar esse momento de dificuldade".