Ministério das Cidades inicia força-tarefa para combater impactos da seca no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, lançou uma força-tarefa para auxiliar os municípios do Pará que estão sofrendo com a severa seca que afeta o estado. Atualmente, 75 cidades paraenses tiveram sua situação de emergência reconhecida pelo governo federal.

Nesta quarta-feira (9/10), Jader Filho se reuniu com Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e com Nélio Aguiar, prefeito de Santarém e presidente da Federação dos Municípios do Estado do Pará (Famep), para discutir soluções conjuntas.

Durante o encontro, o ministro Jader apresentou a Waldez Góes um panorama dos desafios enfrentados pelas cidades afetadas, destacando o isolamento das comunidades devido à seca dos rios. "Estamos diante de uma das piores estiagens dos últimos tempos, o que torna a situação extremamente desafiadora e exige nossa total atenção", afirmou Jader Filho.

O prefeito Nélio Aguiar, por sua vez, destacou que o transporte fluvial, essencial para diversas regiões, está paralisado pela baixa dos rios, comprometendo o abastecimento das cidades. Ele também mencionou a escassez de água potável, já que muitas comunidades dependiam dos rios para consumo. “A situação é crítica, com áreas completamente isoladas e sem acesso à água, já que o rio secou. Precisamos de motobombas, mangueiras e veículos para levar ajuda às pessoas”, declarou Aguiar.

Waldez Góes ordenou o envio de equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) ao Pará para realizar um levantamento das condições locais e avaliar possíveis mudanças na legislação, visando adaptar a resposta às situações de seca.

Atualmente, a legislação nacional permite que os municípios solicitem recursos federais para ações de defesa civil, como aquisição de cestas básicas, água potável, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza e higiene pessoal, entre outros.

No entanto, segundo o panorama apresentado por Jader Filho e Nélio Aguiar, a principal necessidade das cidades atingidas é a de equipamentos, que não estão previstos nas portarias atuais. Uma nova reunião técnica será realizada esta semana para definir estratégias de ação frente a essa realidade.

VEJA MAIS

Na última terça-feira (8), a Defesa Civil Nacional, vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência em 36 municípios paraenses, devido a incêndios florestais e à estiagem severa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Abaixo está a lista dos municípios afetados:

Municípios afetados por incêndios florestais:

1. Abel Figueiredo

2. Acará

3. Altamira

4. Aurora do Pará

5. Bagre

6. Bonito

7. Bragança

8. Breu Branco

9. Cachoeira do Piriá

10. Cametá

11. Capitão Poço

12. Concórdia do Pará

13. Dom Eliseu

14. Eldorado dos Carajás

15. Goianésia do Pará

16. Itaituba

17. Jacareacanga

18. Maracanã

19. Marapanim

20. Moju

21. Muaná

22. Nova Ipixuna

23. Oriximiná

24. Ourém

25. Pacajá

26. Portel

27. Redenção

28. Rio Maria

29. Rurópolis

30. São Félix do Xingu

31. Tucuruí

32. Ulianópolis

33. Vitória do Xingu

34. Xinguara

Municípios afetados pela estiagem severa:

1. Curuá

2. Porto de Moz

Atualmente, o estado do Pará contabiliza 75 reconhecimentos de situação de emergência, sendo 36 por incêndios florestais, 20 por estiagem, 15 por chuvas intensas e um por enxurradas.