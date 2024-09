Agência declara situação de emergência devido à seca no rio Xingu

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou nesta segunda-feira (30/9) situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu e seu afluente, o rio Iriri, até o dia 30 de novembro.

O rio Xingo abriga a usina de Belo Monte, uma das maiores hidrelétricas do país, que representa 11% da capacidade de geração do sistema interligado nacional. A bacia banha os estados do Pará e Mato Grosso.

Essa é a quarta declaração de emergência de situação crítica de escassez hídrica emitida pela ANA em 2024, todas até o dia 30 de novembro. Estão também nessa situação a bacia hidrográfica do Paraguai;

rio Madeira; rio Purus e seus afluentes; trecho baixo do rio Tapajós. Todos os rios que desaguam no Amazonas estão em situação crítica.

A declaração de “situação crítica” de escassez hídrica pela ANA permite a definição de regras especiais para o uso da água e operação de reservatórios, além de viabilizar declarações de emergência nos municípios impactados.

Essa decisão possibilita também que entidades reguladoras e empresas de saneamento ajustem as tarifas de distribuição de água. Além disso, enfatiza a necessidade de ações adicionais por outros órgãos para assegurar a navegabilidade dos rios e implementar mecanismos de contingência, responsabilidades que não recaem sobre a agência de águas.

(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)