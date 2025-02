Governo do Pará entrega mais de 127 quilômetros em obras de asfalto na Região Araguaia

O Programa “Asfalto Por Todo o Pará” avança como a maior iniciativa de pavimentação da história do Estado. Desde 2019, somente na Região de Integração Araguaia já foram entregues, aproximadamente, 127 quilômetros em obras de asfaltamento, garantindo mais infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida para mais de 476 mil habitantes de 15 cidades paraenses. O investimento em recursos do tesouro estadual é da ordem de R$ 276 milhões.

Moradora do município de Rio Maria há 40 anos, Maria Rodrigues da Silva lembra as dificuldades que enfrentou antes dos investimentos do Governo. “A rua foi sempre na poeira, mas, agora ficou bom. A poeira dificulta tudo na nossa vida e o asfalto chegou para deixar tudo melhor. Que Deus continue abençoando esse trabalho”, disse a moradora.

Além de Rio Maria, a Região de Integração Araguaia é composta por outros 14 municípios: Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau d’Arco, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Diretora de escola, Illen Lima destaca que a pavimentação das ruas é de fundamental importância para facilitar o acesso de pais e alunos às instituições de ensino e incentivar a busca pelo conhecimento. “Agora está bem mais viável. Os pais conseguem chegar na porta da escola sem dificuldade, pois antes tinham muitos buracos na rua e até acidentes eram comuns na área. A rua asfaltada facilita bastante. Nós agradecemos à governadora Hana Ghassan pelo asfalto de qualidade aqui para o município de Rio Maria”, falou.

Entre as cidades que mais foram beneficiadas com o programa de pavimentação do Governo do Pará, estão Conceição do Araguaia, com 14 quilômetros executados e R$ 20.014.674,35 em investimento; Redenção, com 13 quilômetros em obras de asfalto e recursos que somam R$ 25.622.604,14; e Xinguara, que já recebeu quase 10 quilômetros de serviços de asfaltamento, em um investimento de R$ 32.317.503,29.

Os serviços do Programa "Asfalto Por Todo o Pará" garantem terraplanagem, drenagem pluvial superficial ou profunda, pavimentação, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização, gerenciados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

"Além da melhoria da qualidade de vida da população, que passa a ter mais dignidade com a pavimentação asfáltica, o Governo do Pará também gera novos empregos com essa importante iniciativa. A Região Araguaia continuará recebendo a atenção do Estado com os investimentos em obras que garantam mais urbanização para as pessoas", afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.