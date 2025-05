Governo do Pará entrega equipamentos para reforçar saúde nos 17 municípios do Marajó

O Governo do Pará eleva a descentralização da saúde pública, com a entrega de novos equipamentos destinados a fortalecer a rede de assistência de média e alta complexidade nos 17 municípios da região do Marajó. A cerimônia de entrega dos aparelhos foi realizada, na manhã desta segunda-feira (12), no Palácio do Governo, em Belém, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan. Também participaram a secretária estadual de Saúde (Sespa), Ivete Vaz, o secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, Sipriano Ferraz, prefeitos e secretários municipais de saúde.

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou que a ação faz parte de um plano estruturado e articulado com os municípios. “Essa entrega foi pensada, planejada e feita com a união de esforços. Sabemos dos desafios enfrentados pelos prefeitos e secretários municipais de saúde. Por isso, o nosso compromisso é trabalhar de forma integrada para garantir que os investimentos cheguem onde são mais necessários", enfatizou Hana Ghassan.

"Esses equipamentos representam dignidade, respeito e cuidado com a população marajoara. Eles vão salvar vidas, melhorar os atendimentos e contribuir para uma saúde pública mais eficiente, acessível e humanizada.” disse a vice-governadora do Pará.

Cada município recebeu um kit composto por um aparelho de ultrassonografia, dois monitores multiparamétricos e uma cadeira odontológica completa. O investimento total foi de R$ 3.755.328,00, com cada conjunto de equipamentos avaliado em R$ 234.708,00.

Os municípios beneficiados foram Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure e Oeiras do Pará.

Mais estrutura

A entrega dos equipamentos marca mais um avanço nas ações do Governo do Pará com foco na interiorização qualificada da saúde pública estadual. A intenção é garantir que a população marajoara tenha acesso a uma estrutura mais adequada para diagnóstico e atendimento.

A secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, destacou a importância da iniciativa para a eficiência dos serviços municipais. “Sabemos que a demanda por atendimento de qualidade está sempre crescendo, e é por isso que trabalhamos constantemente para ampliar e fortalecer os serviços”, afirmou Ivete.

A titular da Sespa disse, também, que com os novos equipamentos, os municípios ganham mais autonomia. “A entrega representa um grande passo para garantir que os municípios tenham mais condições de oferecer diagnósticos mais rápidos e eficazes. Estamos somando esforços com os municípios e com o Governo Federal para levar serviços de média e alta complexidade cada vez mais perto das pessoas.”

O reforço na estrutura das unidades de saúde é ainda mais necessário quando se considera a realidade geográfica do arquipélago. O secretário regional do Marajó, Odimar Wanderley Salomão, lembrou das dificuldades logísticas enfrentadas diariamente pelas equipes de saúde. “Quem conhece o Marajó sabe o quanto é difícil levar saúde de qualidade a todos os cantos da ilha. Esses equipamentos vão ajudar demais, principalmente na atenção básica, que tantas vezes precisa estabilizar pacientes antes de uma transferência”, afirmou.

A entrega foi celebrada com alegria pelos gestores municipais presentes. Representando os prefeitos marajoaras, o prefeito de Bagre, Clebinho, destacou a relevância da ação. “É uma alegria imensa receber esses equipamentos que irão beneficiar diretamente nossa população. O povo marajoara agradece por não ser esquecido. É assim, com presença, com escuta e com entrega real que a gente fortalece as políticas públicas e gera reconhecimento”, disse.

A ação integra as estratégias do Governo do Pará para a interiorização da saúde, com ampliação do acesso a exames, monitoramento clínico e atendimento odontológico de qualidade, promovendo maior equidade e cuidado com os moradores do arquipélago marajoara.