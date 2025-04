Governo do Pará determina ponto facultativo na Páscoa e Tiradentes

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, em razão do feriado da Páscoa, será facultativo os expedientes nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, nesta quinta-feira (17), a partir das 12h. A medida está amparada pelo decreto nº 4.604, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 36.201, do dia 16 de abril de 2025.

Também será ponto facultativo os expedientes nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, na sexta-feira (18) e na segunda-feira (21), devido ao feriado de Tiradentes. Esta medida está amparada pelo decreto n° 4.464, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 36.131, do dia 11 de fevereiro de 2025.

Com o ato em vigor, a prestação de serviço nos dias 17, a partir das 12h, e dias 18 e 21 de abril de 2025 não sofrerá qualquer prejuízo, pois os órgãos e entidades públicas vão estabelecer escalas de serviço, o que inclui as áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros, espaços de visitação turística, e os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão.