Governo do Pará avança na construção do Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré

O Governo do Pará segue em ritmo avançado na construção do Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré, em Belém. Com mais de 60% dos serviços executados, a obra integra os legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. A nova estrutura vai ampliar as opções de travessia para as ilhas, fortalecer o turismo fluvial e dinamizar a economia local.

Com aproximadamente 1.300 m² de área construída, o terminal terá dois pavimentos climatizados e contará com mirante, cobertura para embarque e desembarque, elevador, oito banheiros, 12 salas administrativas, duas lojas, restaurante/lanchonete e estacionamento. O projeto também contempla sistemas de energia solar e monitoramento por câmeras.

A estrutura foi planejada para atender até 500 passageiros por dia, com capacidade para embarcações de pequeno, médio e grande porte. A expectativa é que esse número possa ser ampliado de acordo com a demanda das linhas hidroviárias.

VEJA MAIS

Além de melhorar o acesso às ilhas de Belém, o novo terminal também criará condições mais adequadas para os pequenos empreendedores que já atuam na região, promovendo mais conforto, segurança e acessibilidade.

A construção é executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e terá conexão direta com a Quadra A do Parque Linear da Nova Tamandaré, outro investimento estruturante do Governo do Pará.

A estrutura foi planejada para atender até 500 passageiros por dia, com capacidade para embarcações de pequeno, médio e grande porte. (Foto: Leonardo Macêdo Ascom Seop)

O secretário-adjunto de Obras Públicas, Gilmar Mota, destacou o conjunto de intervenções que integram o legado da COP30. “Quando falamos do conjunto de obras que está sendo executado pelo Governo do Pará na Avenida Tamandaré como legado da COP30 em Belém, tratamos do parque linear, da macrodrenagem do canal, da coleta de esgoto sanitário, do sistema viário e do Terminal Hidroviário. Esse é um importante investimento público para descentralizar o fluxo de embarcações e melhorar a infraestrutura da cidade”, afirmou.

Etapas em execução

Atualmente, estão em andamento serviços de armação e concretagem da passarela, instalação da cobertura, alvenaria do segundo pavimento, reboco interno e externo do primeiro pavimento, estrutura de concreto para o elevador e instalações elétricas e hidráulicas.