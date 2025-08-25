Helder Barbalho recebe carta das Mulheres da Energia e defende protagonismo brasileiro na COP30

Nesta segunda-feira (25), em São Paulo, o governador Helder Barbalho participou da 4ª edição do Congresso Brasileiro Mulheres da Energia, e recebeu a "Carta das Mulheres da Energia: um chamado à COP30". O documento elaborado por especialistas, parlamentares, empresárias e acadêmicas tem propostas e compromissos voltados à transição energética justa, à inclusão e ao enfrentamento da crise climática.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, vai marcar os 10 anos do Acordo de Paris. Para o governador, trata-se de um momento decisivo para o mundo. “Dez anos depois do Acordo de Paris, será a hora de checar o que foi feito, o que não foi entregue e o que precisa ser garantido".

"Nossa expectativa é que a COP30 seja a COP da implementação, com resultados reais em financiamento climático, transição energética e redução de emissões”, afirmou Helder.

A carta foi lida por Zilda Costa, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), e entregue em mãos a Helder, pela presidente do congresso, Lúcia Abadia. No palco, dezenas de mulheres representantes de movimentos, entidades e iniciativas do setor se reuniram simbolicamente para o ato.

O documento destaca que a transição energética “não é apenas tecnológica, mas social, política e profundamente humana”, e estabelece compromissos como a institucionalização da voz feminina na COP30, a criação de mecanismos permanentes de participação, a articulação com associações setoriais e a inclusão de critérios de justiça de gênero e raça no combate à pobreza energética.

“Ser emissário desta carta é uma honra. A mobilização das mulheres da energia é central para que o mundo possa enfrentar e vencer o desafio da transição energética. Justiça climática exige justiça social, e isso inclui garantir lugar de fala para quem constrói soluções concretas nos territórios”, disse Helder Barbalho.

'COP 30 deve fortalecer o diálogo democrático', diz governador

Helder Barbalho destacou que a realização da COP30 em Belém representa o fortalecimento do diálogo democrático em torno da agenda climática. Segundo ele, o evento ampliará a participação ativa da sociedade, com forte presença de povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas e movimentos de mulheres na Zona Verde.

“A COP é em Belém, mas tem que ser do Brasil inteiro. Nenhum líder global pode apontar o dedo para o nosso país. Temos 83% da matriz energética limpa, a maior floresta tropical do planeta e uma agropecuária cada vez mais sustentável. O Brasil tem autoridade para liderar essa agenda”, afirmou.

Helder participou de um painel, no evento, e apresentou as estratégias do Pará para enfrentar os efeitos da mudança do clima com geração de oportunidades. Ele citou a valorização da biodiversidade por meio da bioeconomia, a restauração produtiva de áreas degradadas com açaí e cacau, e iniciativas como a rastreabilidade da cadeia da carne e a estruturação do mercado de carbono.

“Queremos mostrar que é possível gerar renda com a floresta viva. Transformar biodiversidade em bioeconomia, em biotecnologia, em soluções que respondam à demanda global. O Pará está construindo uma nova vocação com base na sustentabilidade e na inovação”, explicou.

Hospedagens para COP 30

Ao comentar a preparação de Belém para a COP30, o governador disse que Belém passou por um amplo processo de ampliação da rede de hospedagem, com iniciativas que incluem a modernização de hotéis, novos empreendimentos, navios-cruzeiro, escolas adaptadas e parcerias com plataformas de aluguel por temporada.

Helder também ressaltou que o Governo do Pará tem atuado em conjunto com instituições de defesa do consumidor e órgãos de controle para promover equilíbrio de mercado e garantir o acesso justo à cidade durante o evento. “Estamos atentos e trabalhando para assegurar uma experiência acolhedora, segura e respeitosa para todos os que virão a Belém. Esse é um momento histórico para o Brasil, e queremos que cada visitante se sinta parte dessa construção coletiva”, garantiu.

Legado urbano, econômico e social – O governador apresentou os principais investimentos realizados em Belém como parte da preparação para a COP30, com destaque para obras de saneamento, mobilidade, macrodrenagem, parques urbanos, terminal hidroviário e transporte coletivo moderno. Ele também destacou o fortalecimento de setores como turismo, bioeconomia, tecnologia e formação profissional.

“Estamos entregando um parque urbano de padrão internacional, consolidando novas rotas para o turismo e criando o Parque da Bioeconomia da Amazônia, que poderá abrigar startups e centros de pesquisa. O legado da COP30 será urbano, ambiental, social e econômico, e ficará para além do evento”, declarou.

O governador reafirmou o compromisso do Pará com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030. Ele afirmou que o estado foi o primeiro do país a adotar a educação ambiental como disciplina obrigatória para todos os estudantes da rede estadual.

"Educação ambiental é cuidar da floresta e também do cotidiano: não jogar lixo na rua, fechar a torneira, plantar uma árvore. Acreditamos que as decisões que tomamos hoje vão garantir um futuro melhor para os nossos filhos e netos”, concluiu.

O Congresso foi encerrado com o ato simbólico de entrega da carta e o reconhecimento à liderança do governador como anfitrião da COP30. “Vai ser a mudança não só do Brasil, mas do mundo, que é o que a gente quer”, afirmou Lúcia Abadia, ao agradecer a presença de Helder no evento.