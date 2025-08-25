Encontro Nacional de Comunicação Indígena ocorre em Belém como preparação para a COP30

O I Encontro Nacional de Comunicação Indígena (ENCI) será realizado em Belém de 28 a 31 de agosto, reunindo 100 comunicadores de povos indígenas de todos os biomas do Brasil na Casa Maraká (Avenida Nazaré, 630). Mais do que um evento de formação, o encontro é uma preparação estratégica para a COP30, propondo um plano de comunicação indígena que seguirá atuante durante a conferência e também depois dela.

O evento é realizado pela Mídia Indígena e pelo Ministério dos Povos Indígenas, com participação exclusiva de pessoas previamente inscritas em um mapeamento de comunicadores feito pelas redes sociais.

Seu objetivo é consolidar uma rede de comunicadores indígenas capaz de dar visibilidade, de forma autônoma, às lutas e conquistas dos povos originários, mantendo sempre o diálogo com a sociedade.

“Esse encontro representa a força coletiva dos povos indígenas na construção de suas próprias narrativas. É um espaço para fortalecer nossa voz, pensar estratégias conjuntas e afirmar que comunicação também é território de luta e de resistência”, afirma Fly Tentehar, integrante da Mídia Indígena e um dos organizadores do ENCI.

Programação

A programação reúne nomes de referência no campo da comunicação e da cultura indígena, como Sônia Guajajara (Ministra dos Povos Indígenas), Sineia Wapichana (Enviada Especial da COP 30) , Célia Xakriabá (Deputada Federal), Kleber Karipuna (Coordenador Executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e comunicadores do Coletivo Mídia Indígena, que compartilham experiências de incidência em grandes eventos nacionais e internacionais.

Também participam jornalistas, cineastas e pesquisadores que têm se dedicado a dar visibilidade às lutas dos povos originários, compondo um mosaico diverso de olhares e experiências que fazem deste encontro um marco histórico.

Mobilização

O evento será sediado na Casa Maraká, localizada na avenida Nazaré, 630, em Belém, novo espaço de mobilização que nasce como referência para a comunicação indígena e terá programação permanente até a COP30. A Casa tem como madrinha a cantora Anitta, que apoia a iniciativa por reconhecer na comunicação indígena um instrumento de transformação social e ambiental.

Mais do que um espaço físico, a Casa Maraká vem para simbolizar a continuidade do trabalho de articulação iniciado pelo Coletivo Mídia Indígena e parceiros, abrigando encontros, oficinas e produções voltadas para o fortalecimento das narrativas indígenas.

Discussão

A programação do encontro está organizada em cinco eixos centrais: memória e identidade da comunicação indígena, formação política e técnica de comunicadores, articulação de uma rede nacional, estratégias de comunicação para a COP30 e criação de campanhas de impacto e diálogo com a sociedade

Painéis e talk shows trarão lideranças, jornalistas e especialistas para debater temas como origem da comunicação indígena, participação dos povos originários em espaços de poder, regulamentação das redes sociais, uso de inteligência artificial e estratégias de incidência climática. Oficinas práticas de produção audiovisual, entrevistas e preservação de acervos fortalecem a capacitação dos participantes.

Cobertura

Um dos pontos altos do encontro será a construção coletiva do plano de cobertura colaborativa da COP30, que definirá estratégias de produção, logística, conteúdos e linguagens para garantir que as vozes indígenas sejam protagonistas no debate climático global.

“Estamos construindo um plano que vai muito além de registrar a COP30. Queremos que ele seja uma ferramenta de incidência, capaz de ecoar nossas vozes dentro e fora das salas de negociação. É garantir que, quando o mundo olhar para Belém, veja também os rostos, as histórias e os saberes dos povos indígenas como protagonistas na luta climática”, afirma Tipuici Monoki, da Terra Indígena Irantxe, no Mato Grosso.

Cultura

O encontro também celebra os 10 anos da Mídia Indígena, referência nacional na articulação de comunicadores indígenas. O próximo passo para organização é a consolidação da Rede Nacional de Comunicação Indígena, como explica Japupromti Parkatêjê: “É um passo fundamental para nossa história. Representa a continuidade de uma luta iniciada há décadas, mas que ganha novas dimensões ao unir jovens comunicadores e lideranças de diferentes povos em torno de um mesmo propósito”, finaliza.

Confira a programação completa:

28 de agosto

09h00 – 09h30 – Ritual de Abertura, Acordos Coletivos e Orientações Gerais

09h30 – 10h30 – Abertura

Participação: Erisvan Guajajara, Priscila Tapajowara, Giovana Mandulão, Puyr Tembé, Oe Kayapó

10h30 – 12h00 – Talkshow: A Origem da Comunicação Indígena

Mediação: Tukumã Pataxó

Participação: Ykaruni Nawa, Daiara Tukano

14h00 – 15h30 – Análise de Conjuntura: Comunicação Popular e a Sociedade Brasileira

Mediação: Ariene Wapichana

Participação: Pablo Capilé, Charles Trocate, Ingred Sateré Mawé, André Wilkson, Kleber Karipuna

16h00 – 18h00 – Oficinas simultâneas

Produção de Conteúdo para Redes – Cristian Wariu

Memória e Arquivo Audiovisual – Inês Aisengart

Técnicas de Entrevista – Helena Balatiponé

29 de agosto

09h00 – 10h30 – Como Comunicar os Três Poderes?

Mediação: Samela Sateré Mawé

Participação: Samara Pataxó, Juliana Kanindé, Osvaldo Braga, Danicley Aguiar, Bruno Taitson

10h40 – 12h00 – Discussão em grupos

14h00 – 15h00 – Talkshow: Estrutura da Comunicação Brasileira e a Regulamentação das Redes Sociais

Participação: Helena Martins

15h30 – 17h00 – Talkshow: Desvendando a Inteligência Artificial

Participação: Natálie Hornos, Inês Aisengart

Noite – Exibição do filme Mundurukuyü – A floresta das mulheres peixe

Bate-papo com a diretora Beka Munduruku

30 de agosto

09h00 – 10h30 – Talkshow: O que é a COP? Desmistificando a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas

Mediação: Natalia Mapua

Participação: Gasparini Kaingang, Eric Terena, Mayra Lima

11h00 – 12h00 – Talkshow: Participação Indígena em Espaços Internacionais de Negociação Climática

Mediação: Priscila Tapajowara

Participação: Sonia Guajajara, Sineia Wapichana, Kleber Karipuna

14h00 – 15h00 – Comunicação e a COP 30

Mediação: Zé na Rede

Participação: Cleinton Nobre, Jean Ferreira, Lucia Ixchui, Olo Villalaz

15h00 – 17h00 – Planejamento de Cobertura da COP 30

17h00 – 18h00 – Apresentação do Plano de Comunicação para Cobertura e Ações na COP 30

19h00 – Exibição do filme Yanuni

31 de agosto

09h00 – 10h00 – Estratégias para Conversar com a Sociedade

Mediação: Erisvan Guajajara

Participação: Célia Xakriabá, Hony Sobrinho

10h00 – 12h00 – Campanhas e Impactos – Luciana Weyne e Bia Calza

14h00 – 16h00 – Laboratório Livre de Criação de Campanhas e Definições de Narrativas

16h00 – 17h00 – Encaminhamentos Finais do Encontro Nacional de Comunicação Indígena

20h00 – Coquetel “10 anos da Mídia Indígena – Rumo à COP 30”

Serviço:

Encontro Nacional de Comunicação Indígena (ENCI)

Data: 28 a 31 de agosto de 2025

Local: Casa Maraká – avenida Nazaré, 630

Mais informações e atualizações: https://www.instagram.com/midiaindigenaoficial/