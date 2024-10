Governador reforça apoio institucional ao Círio de Nazaré

Na manhã desta quinta-feira (10), o Palácio dos Despachos, sede do Governo do Pará, recebeu a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com honras de Chefe de Estado. A chegada de mais uma edição do Círio marca também a execução de um pacote macroeconômico de ações pelo Governo do Estado para o fomento da quadra nazarena, que inclui a doação de R$ 48 milhões para a construção do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho reforçou o sentimento vivenciado e o trabalho realizado. "Estamos felizes em poder contribuir para que o novo santuário seja implementado e tenhamos um novo espaço de visitação e de acolhimento aos devotos de Maria, de Nossa Senhora de Nazaré. E assim, compreendendo a grandeza do Círio, gerar a oportunidade do convívio fraterno não apenas na quadra nazarena, mas em todos os dias do ano. E não só para estarmos mais próximos dela, mas para incentivar milhares de pessoas que peregrinam pelo mundo a viver e compreender essa experiência do que é o Círio de Nazaré", destacou.

A cerimônia de recepção da imagem foi conduzida pelo governador, acompanhado de outros servidores do governo e autoridades locais. "Tenho certeza de que este é um momento em que nós temos que agradecer muito mais do pedir bênçãos. Agradecer por tudo que ela tem feito por nós. Hoje o Estado vive um momento extraordinário, de desenvolvimento, de crescimento e de encontro com suas vocações, ao mesmo tempo em que, com toda humildade, compreendemos o gigantesco desafio que ainda temos a enfrentar. Mas renovando a esperança e o sentimento de trabalho por este Estado, continuaremos a avançar cada vez mais para fazer um Pará mais justo e melhor", afirmou o governador.

Investimentos estaduais

Entre os investimentos feitos pela gestão estadual está o repasse de R$ 48 milhões para a construção do Novo Santuário de Nazaré, em Belém. A formalização do repasse ocorreu logo após a missa de abertura do Círio 2024, na Basílica Santuário, na noite da última terça-feira (8/10). A parceria do Governo do Pará com a Arquidiocese de Belém tem o intuito de estimular o turismo religioso e cultural na capital paraense, para além da quadra nazarena, movimentando a economia local, atraindo visitantes e fortalecendo a tradição da Festa de Nazaré.

Além disso, o Governo do Pará mais uma vez será apoiador do Círio. Para a procissão de 2024 serão repassados, durante a Missa do Mandato, R$ 2 milhões à Arquidiocese de Belém, responsável pela organização de toda a festividade e a construção do Novo Santuário de Nazaré.

Operação Círio

Outra ação do governo estadual em destaque é o esquema de segurança organizado em torno das festividades do Círio de Nazaré. Este ano foram mobilizados mais de 8 mil agentes das forças estadual, municipal, federal e demais órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Sieds). Ao todo, serão 19 frentes de atuação distribuídas ao longo de toda a quadra nazarena, contemplando todas as 14 procissões oficiais e mais cinco eventos relacionados ao período. Os trabalhos começaram, efetivamente, no último dia 7 de outubro e seguem até o dia 27 deste mês.

O objetivo da operação é garantir a tranquilidade dos romeiros e turistas que estarão na capital paraense durante esses dias. Serão empregados, também, mais de 1.500 veículos, entre viaturas, ambulâncias e veículos de resgate, além de 19 embarcações e duas aeronaves.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está intensificando os esforços de imunização durante o Círio de Nazaré 2024, com a instalação de um posto de vacinação na área de desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém. A campanha, que ocorre de 7 a 11 de outubro, contará com atendimento 24 horas, garantindo que todos os que chegam à capital paraense tenham a oportunidade de se vacinar.

Em mais um ano, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) disponibilizará um ponto de apoio para os romeiros que passarão pela rodovia BR-316 em direção à capital paraense. Nesta sexta-feira (11), a partir das 5h, profissionais e residentes da área da saúde oferecem cuidados multiprofissionais aos romeiros que chegam a Belém pela BR-316. Na frente do hospital, será montada uma tenda para atender aqueles que necessitarem de auxílio. Também serão realizados atendimentos no sábado (12), quando ocorre a Trasladação, e no domingo (13), dia da grande procissão do Círio.

Água para os Romeiros

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) distribuirá 50 mil copos de água mineral em duas procissões do Círio de Nazaré: a Romaria Rodoviária, no dia 11, e na procissão de domingo, dia 13. A água que será doada é produzida na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém.