Fundação Cultural do Pará recebe inscrições para curso de informática básica

Visando promover aprendizagem e capacitação para o mercado de trabalho, a Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), está com inscrições abertas para o curso de informática básica gratuito, que será aplicado no mês de janeiro por meio do projeto Amazon Maker.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14 de janeiro, com os cursos iniciando já a partir do próximo dia 15 no Núcleo de Oficinas Curro Velho, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Centur.

O curso de Informática oferece aos participantes toda a fundamentação de informática básica, desde os conceitos do sistema operacional até o uso prático e técnico de aplicativos de textos e planilhas, com opções importantes que facilitam a vida e a organização do trabalho, estudos essenciais para os dias atuais.

Confira os horários

Curro Velho

Turma de segunda e quarta-feira, de 9h às 12h.

Turma de terça e quinta-feira, de 9h às 12h.



Casa das Artes

Turma de segunda e quarta-feira, de 9h às 12h.

Turma de terça e quinta-feira, de 9h às 12h.



Casa da Linguagem

Turma de segunda e quarta-feira, de 14h às 17h.

Turma de terça e quinta-feira, de 14h às 17h.

Centur

Turma de segunda e quarta-feira, de 14h às 17h.

Turma de terça e quinta-feira, de 14h às 17h.