Amazon Maker: projeto de robótica é lançado com foco especial na juventude

Destinado a adultos e adolescentes a partir de 14 anos, a Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), lançou, nesta quarta-feira (3), o primeiro projeto de robótica aberta ao público no Pará: o Amazon Maker, desenvolvido a partir da necessidade de adaptação do mercado de trabalho aos novos meios tecnológicos.

A intenção é que o projeto seja acessível a todos, especialmente aos jovens. A abertura desse novo projeto ocorreu na Casa das Artes, pela manhã, e contou com a presença do presidente da FCP, Thiago Miranda. Os cursos oferecidos pelo Amazon Maker são de programação e robótica, modelagem e impressão 3d. O projeto traz a ideia do “Faça você mesmo”, no qual se pode fabricar, construir, consertar e recriar objetos com as próprias mãos.

A iniciativa visa preparar os alunos para o novo mercado de trabalho, capacitando-os para programação, pensamento computacional, robótica, inteligência artificial, modelagem e impressão 3D. As aulas serão realizadas uma vez por semana nos espaços da Fundação: Centur, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Curro Velho. Podem se inscrever adultos e adolescentes a partir de 14 anos.

Cada espaço da Fundação terá seu próprio formulário de inscrição. Os interessados poderão escolher onde cursar, mas precisam ficar atentos para se inscreverem no lugar correto. O presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda, disse que essa é uma iniciativa pioneira no Pará. “É um projeto inovador que traz uma pegada, uma visão um pouco mais tecnológica. A gente sabe a importância disso no dia de hoje”, afirmou.

Vitor Moraes, 40 anos, vai participar do curso. “Vai ser muito importante para enriquecer mais o meu currículo e para eu me atualizar”, afirmou ele, que é mais conhecido como DJ Vitor Pedra. Ele acrescentou que está “entusiasmado” para adquirir mais conhecimentos.

Presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda fala sobre o primeiro projeto de robótica aberta ao público no Pará: o Amazon Maker, desenvolvido a partir da necessidade de adaptação do mercado de trabalho aos novos meios tecnológicos (Carmem Helena/O Liberal)

A abertura desse novo projeto ocorreu na Casa das Artes. Os cursos oferecidos pelo Amazon Maker são de programação e robótica, modelagem e impressão 3 D (Carmem Helena/O Liberal)

Sara Ester, 29 anos, cursa Administração e Contabilidade em uma faculdade particular. Ela afirmou que fez curso de informática, mas há muitos anos. E destacou a importância do projeto ser aberto ao público. “Como na minha faculdade precisa, foi uma porta que eles abriram para quem não tem hoje muita oportunidade. Um curso de informática hoje em dia é muito caro”, disse.

“Vai me abrir muitas portas porque, hoje em dia, a informática é a base de tudo. Tudo o que você for fazer tem a informática”, afirmou. O estudante Nathan Gomes, 13 anos, da Escola Sesi Belém e que participa de competições de robótica, fez uma demonstração durante o evento, mostrando robôs feitos por ele a partir de brinquedos lego.

“Os alunos devem estudar e se preparar para o mercado de trabalho”, diz presidente da FCP, Thiago Miranda

Em entrevista à Redação Integrada, o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda, falou mais sobre o projeto.



Queria que o senhor nos falasse sobre a importância desse evento.

É o primeiro programa de robótica aberto do estado do Pará e para jovens a partir de 14 anos. Uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). E, junto com o secretário Hélio Leite, a gente está organizando o Amazon Make, que é o primeiro programa de robótica do nosso estado.

São três cursos que serão ministrados aqui pela fundação. São cursos tanto de robótica e programação quanto de impressão três D e modelagem. Serão feitos aí pelas quatro casas que compõem a fundação: Centur, Casa das Artes, Curro Velho e na Casa da Linguagem. É um curso muito importante porque o aluno pode estar junto com o que há de mais importante agora no mercado, que é a tecnologia.

E o principal objetivo do projeto é estimular a ideia do “faça você mesmo”...

Isso, com certeza. O “faça você mesmo” está arraigado agora no mercado internacional. E a tecnologia não pode ficar fora dessa. Os alunos, principalmente aí jovens a partir de 14 anos, precisam estar com a tecnologia até para estarem aptos a trabalhar nesse mercado tão concorrido, que é o mercado de hoje em dia.

Qual é a principal mensagem que o senhor passa para os jovens neste momento?

Que estudem e se preparem. A gente sabe que o mercado está cada vez mais difícil. Mas principalmente o poder público tem que estar ajudando esses jovens a estar se formando. A gente sabe da necessidade da educação. A educação que é uma formadora de bons cidadãos e a Fundação Cultural está aqui para cuidar também da cultura e da educação de nossos paraenses, nossos jovens e plantar um futuro melhor.

