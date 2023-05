Amazon Maker: Sectet lança projeto que oferece cursos de robótica

A Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), lança o primeiro projeto de robótica do Estado, o Amazon Maker. A abertura será nesta quarta-feira (3), na Casa das Artes, às 10h, e contará com a presença do presidente da FCP, Thiago Miranda, e do titular da Sectet, Hélio Leite.

O projeto vai oferecer cursos de programação e robótica, modelagem e impressão 3D. O principal objetivo é estimular a ideia do “faça você mesmo”, no qual se pode fabricar, construir, consertar e recriar objetos com as próprias mãos.

O Amazon Maker surgiu a partir da necessidade de adaptação do mercado de trabalho aos novos meios tecnológicos, para capacitar os alunos para programação, pensamento computacional, robótica, inteligência artificial, modelagem e impressão 3D.

Thiago Miranda, presidente da FCP, afirma que objetivo do projeto é ser acessível a todos (Ascom/ FCP)

O presidente da FCP, Thiago Miranda, ressalta que a intenção é que o projeto seja acessível a todos, especialmente aos jovens.

“A gente sabe que o mercado de trabalho se atualiza com uma velocidade gigantesca. Por isso, precisamos preparar os jovens e adolescentes que estão no ensino público para que eles estejam prontos para o mercado de trabalho, que cada vez está mais concorrido”, afirma.

Curso

O curso terá duração de dois meses, com aulas que serão realizadas uma vez por semana nos espaços da Fundação: Centur, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Curro Velho. Cada espaço da Fundação terá o próprio formulário de inscrição.

Os interessados poderão escolher onde cursar, mas precisam ficar atentos para se inscreverem no lugar correto. Podem se inscrever adultos e adolescentes a partir de 14 anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)