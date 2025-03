Fundação Cultural do Pará promove curso de aperfeiçoamento em escrita literária em Vigia

A Fundação Cultural do Pará (FCP) está promovendo um workshop de aperfeiçoamento em escrita literária no município de Vigia. A iniciativa, que segue até esta sexta-feira (28), busca incentivar a leitura e a produção textual entre jovens e adultos, independentemente da experiência prévia com a escrita.

As atividades ocorrem em dois locais da cidade: no período da tarde, as aulas são realizadas na Escola Estadual Bertoldo Nunes, enquanto à noite os encontros acontecem no Museu da Cidade de Vigia. O responsável por ministrar o curso é o poeta Andreev Veiga, que conduz os alunos em um processo de imersão na literatura e na construção de textos poéticos.

Durante as aulas, Andreev Veiga compartilha livros de sua biblioteca pessoal e propõe leituras de grandes escritores e poetas, além de exibir filmes que servem como ponto de partida para debates e reflexões. “A aula ocorre com base nas conversas que nascem a partir do que ouvimos, lemos e assistimos. E a partir delas, convido-os a produzir textos de forma poética”, explica o poeta.

Sobre a iniciativa

O workshop "Aperfeiçoamento em Escrita Literária" faz parte do programa "FCP Por Todo o Pará", que busca ampliar o acesso à leitura e à produção textual em diferentes regiões do estado. Ao longo de março, a iniciativa esteve presente nas regiões do Guajará, Guamá e Tocantins.

Em abril, o projeto chegará às regiões do Rio Caeté, Rio Capim e Carajás, levando oportunidades de aprendizado e incentivo à escrita para mais comunidades.