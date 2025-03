Inscrições para curso de aperfeiçoamento em palhaçaria está aberto na Fundação Cultural do Pará

Com inscrições gratuitas, a Fundação Cultural do Pará (FCP) convida jovens a partir de 18 anos para participar do Laboratório de Aperfeiçoamento em Palhaçaria. O curso está marcado para a próxima quinta-feira (27), às 18h, na Casa das Artes, em Belém, e promete uma experiência única e imersiva de aperfeiçoamento e conhecimento da arte da palhaçaria. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no site da FCP até o próximo dia 26 de março (quarta-feira).

Para participar do Laboratório “Jogos de Palhaçaria - Guia Teórico Prático de Ensino e Aprendizagem por meio do Riso”, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e se interessar pelo estudo e a pesquisa em jogos lúdicos, metodologias e ensino voltado ao aprendizado das Artes Cênicas em espaços formais e não formais. As aulas serão ministradas pelo ator e professor de teatro Ruber Sarmento e, além disso, as aulas serão apresentadas com a contribuição de mestres e mestras internacionais.

“Vamos ressaltar a importância da História Oral no circo e o conceito de 'jogo' na expressão cênica. Além disso, o curso oferece a experimentação prática de jogos cênicos próprios da palhaçaria, aplicados ao contexto artístico e educacional”, explica o professor Ruber Sarmento.

Conteúdo programático:

Explicação/apresentação de Mestras e Mestres internacionais da Palhaçaria;

Apresentação da minha trajetória de formações;

Importância da História Oral no Circo e outras camadas da sociedade;

Breve explicação do que é ‘‘Jogo’’;

Apresentação de jogos cênicos da palhaçaria, e

Vivência/experimentação de alguns jogos.

Serviço

Jogos de Palhaçaria – Guia Teórico Prático de Ensino e Aprendizagem por Meio do Riso.

Dia 27 de março, das 18h às 23h, na Casa das Artes - Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.