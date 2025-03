Jin, do BTS, estrela novo reality show da Netflix; assista o trailer

O astro do BTS, Jin, está no elenco do novo reality show da Netflix, "Kian’s Bizarre B&B", que tem previsão de estreia para 8 de abril. A produção, que mistura aventura e humor, contará com Jin ao lado do comediante Ji Ye-eun e do artista Kian84, acompanhando o trio enquanto administra uma pousada inusitada na ilha de Ulleungdo, na Coreia do Sul.

A Netflix divulgou esta semana o trailer do reality, revelando que Jin será responsável por diversas funções na pousada, incluindo atendimento ao cliente, cozinha, limpeza e até mesmo pequenos reparos. A estrutura do local conta com elementos excêntricos, como uma parede de escalada e dois tobogãs que levam diretamente ao mar, criando um ambiente dinâmico e divertido para os participantes e hóspedes.

Durante uma coletiva de imprensa, Jin comentou sobre sua experiência no programa: “Eu realmente gostei de tentar algo novo. Encarei isso com a mentalidade de dar o meu melhor e me concentrei em ressaltar o charme e o conceito do reality”.

Essa não é a primeira incursão de Jin no mundo dos realities. Anteriormente, ele estrelou "Run Jin", programa on-line lançado logo após a sua dispensa do serviço militar. Além disso, em fevereiro, o cantor lançou "Close to You", tema da série "When the Stars Gossip".

Kian’s Bizarre B&B será lançada na Netflix com um formato semanal, trazendo novos episódios após a estreia no dia 8 de abril. Confira o trailer: