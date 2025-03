Oficina de Libras para comunicação acessível em eventos recebe inscrições; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o primeiro módulo da oficina prática de “Libras para Comunicação Acessível em Grandes Eventos”, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP). O curso será, de 17 de março a 4 de abril, na sede da FCP, na avenida Gentil Bittencourt, em Belém. A oficina é gratuita. As inscrições podem ser realizadas na seção Braille da Biblioteca Pública Arthur Vianna, no segundo andar da sede da FCP.

As aulas serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 16h. Haverá emissão de certificado para alunos que concluírem o curso com, no mínimo, 80% de frequência nas aulas. Podem participar pessoas a partir de 18 anos e que já tenham tido contato com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3084-9034.

A coordenadora da Biblioteca Pública Arthur Vianna, Socorro Bahia, ressalta que a Lei Brasileira da Inclusão (Lei Federal 13.146/2015) garante o acesso de pessoas com deficiência a eventos culturais e artísticos. “É essencial que o número de pessoas capacitadas a garantir a acessibilidade em grandes eventos aumente cada vez mais, especialmente, neste ano em que nosso Estado receberá o evento da COP 30”, frisa a gestora.