Coletivo Paráciclo abre inscrições gratuitas para oficina de grafite em Belém

O coletivo Paráciclo, formado por cicloativistas da Grande Belém, abriu inscrições gratuitas para uma oficina de grafite sobre mobilidade e clima. O evento será realizado no dia 22 de fevereiro e será ministrado pelo artista Ghasper, grafiteiro, tatuador e fundador da Resistência Periférica Crew. O evento é aberto ao público e as inscrições devem ser feitas online.

A oficina será realizada na comunidade da Vila da Barca, dentro da programação do 3° Mini Fórum de Mobilidade de Belém. O evento tem como proposta debater o uso da bicicleta como meio de transporte limpo e sustentável na Amazônia urbana, promovendo discussões entre comunidades periféricas e ativistas sociais.

Para Ghasper, a parceria com o coletivo Paráciclo fortalece a luta por direitos e amplia as vozes das periferias. “Toda luta por direito feita em conjunto ganha mais força e mais possibilidade de surtir efeito. A proposta é sempre colocar a periferia na frente do debate através da arte do grafite para expor as nossas necessidades. A ideia é usar a arte para expor a nossa realidade como moradores das periferias”, afirma o artista.

Com uma trajetória que começou em 2007, Ghasper se especializou em diferentes técnicas de ilustração, pintura e muralismo. Ele participou do primeiro encontro nacional de grafite do Pará em 2014, do projeto Reduto Wall e de iniciativas como o Street River, a primeira galeria fluvial do mundo.

Debate sobre mobilidade urbana

O 3° Mini Fórum de Mobilidade de Belém traz para a comunidade da Vila da Barca a discussão sobre os impactos da mobilidade urbana e as demandas por melhorias no transporte e na infraestrutura das periferias.

“Esse será o terceiro mini-fórum do projeto, um espaço para dialogarmos sobre nossas diversas formas de deslocamento, seus desafios e as políticas públicas que queremos para nossos territórios”, explica Danielle Fonseca, presidenta do Paráciclo.

O evento também conta com a parceria do projeto Barca Literária, uma biblioteca comunitária itinerante que promove educação popular e construção coletiva na Vila da Barca. A iniciativa reforça a necessidade de discutir os desafios da mobilidade no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), envolvendo a comunidade local nos debates.

“Tendo a mobilidade como pauta central e transversal, vamos compartilhar experiências sobre como a ausência de direitos básicos — como lazer, educação, saúde e transporte — atravessa nosso cotidiano e impacta diretamente a nossa qualidade de vida”, ressalta Ruth Costa, diretora do coletivo de cicloativistas.

As inscrições para a oficina de grafite seguem abertas e podem ser realizadas de forma online clicando no link.