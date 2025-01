Sesc Ver-o-Peso inscreve interessados para oficina sobre projetos culturais e captação de recursos

Neste começo de temporada, artistas, produtores culturais e interessados em geral que atuam nas expressões artísticas em Belém e outros municípios paraenses terão oportunidade de atualizar seus conhecimentos acerca de como concretizar ações dessa área por meio da oficina "Elaboração de Projetos Culturais e Captação de Recursos", a cargo do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. A oficina será ministrada pela produtora cultural Carmem Ribas e ocorrerá nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, sempre das 9h às 13h, na sede do próprio Centro. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na Central de Relacionamento da unidade.

A ação formativa visa a demonstração das ferramentas para a produção de projetos, identificando estratégias de viabilidade para qualquer iniciativa cultural nas diversas linguagens, oportunizando a participação em editais de patrocínio e incentivos, conhecendo suas exigências e dominando sua organização para um terreno mais favorável de atuação profissional.

Como informa o Sesc Ver-o-Peso, as inscrições seguem abertas até a véspera da atividade e a taxa é diferente conforme a categoria. Ela é gratuita para trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Dependente; conveniados pagam R$ 17,00; já o público em geral investe R$ 26,00 para participar.

Novos Rumos

Para a analista de Literatura do Sesc Ver-o-Peso, Cleo Oliveira, a produção cultural e a captação de recursos se constituem em "um desafio constante para profissionais da cultura, e, então, oferecer a eles o conhecimento necessário para acessar editais, patrocínios e incentivos, amplia as possibilidades de execução de projetos". "Ao proporcionar essa capacitação, o Sesc fortalece a produção cultural local, permitindo que os profissionais se capacitem, e, assim, possam planejar novos projetos. Convidamos a Carmen Ribas para ministrar o curso por ser referência em elaboração e gestão de projetos", ressalta.

Artistas e produtores culturais, muitas vezes, desconhecem os caminhos para viabilizar um projeto cultural e, então, acabam deixanodo de concretizá-lo.

"Essa é uma situação muito comum. Muitas vezes, surge uma ideia brilhante para um projeto, mas aparecem dificuldades em viabilizá-lo por falta de conhecimento sobre os caminhos certos para a realização. A organização de documentos, a elaboração de relatórios e a gestão financeira são áreas em que muitos profissionais encontram obstáculos. A parte administrativa de um projeto cultural pode ser tão desafiadora quanto sua criação artística", orienta Cleo Oliveira.



Serviço:

Sesc Ver-o-Peso inscreve para oficina sobre Projetos Culturais

Período: 1, 08, 15 e 22/02/2025

Horário: das 09h às 13h

Inscrições: na Central de Atendimento da unidade.

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)

Programação gratuita

Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)

(91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp)