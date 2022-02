Formação tecnológica ainda é baixa na região norte, aponta reitor do IFPA

O reitor do Instituto Federal do Pará, Cláudio Alex da Rocha, afirma que, na região Norte, o índice de formação tecnológica ainda é baixo, o que pode ser um reflexo das assimetrias regionais no fomento à educação técnica e científica no Brasil. Na última terça-feira, Cláudio foi eleito presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). É o primeiro representante da região norte a ocupar o cargo em 13 anos de existência do órgão.

Cláudio conta que, em sua gestão, uma das principais pautas será a diminuição das desigualdades regionais, principalmente no que diz respeito a investimentos. “Sabemos que na ciência e na tecnologia há uma grande assimetria regional. A região Norte tem indicadores menores, como os de investimentos, por exemplo. A gente precisa considerar a recomposição orçamentária que, ano após anos, vem sendo diminuída”.

Além disso, seu planejamento de gestão contempla também o aumento do acesso ao ensino técnico, o que seria, no ponto de vista dele, a solução para reverter o baixo índice de formação: “Isso pode ser mudado ampliando o acesso, principalmente por meio de parcerias, como junto ao Governo do Estado e demais redes de ensino. Assim, podemos alcançar mais estudantes e garantir que mais deles se formem”.

Para realizar esses objetivos, Cláudio afirma que começará a traçar estratégias aplicadas ao contexto eleitoral do ano de 2022: “Queremos propor uma carta de recomendação de compromisso aos candidatos. Entendemos que é importante que as instituições de ensino técnico e tecnológico esteja na pauta de quem vier a ser eleito este ano”.

Sobre ser o primeiro representante da região norte a assumir o cargo de presidência do Conif, Cláudio afirma que essa conquista se deve ao destaque que o IFPA tem no cenário nacional, apesar das desigualdades: "O Conif abrange 41 instituições de ensino, no Brasil e, na região Norte, nós temos 7. Só no Pará temos 18 campi, o que faz da gente a instituição mais interiorizada do Estado”, pontua.

Outra novidade na composição da diretoria do Conif, segundo Cláudio, é que quatro vice-presidências estão sendo ocupadas por mulheres. Ele acredita que isso demonstra uma tendência à maior representatividade dentro do Conselho.