Forma Pará ultrapassa a marca de mil profissionais qualificados em todo Estado

Iniciativa do Governo do Pará representa um marco na ampliação do acesso ao ensino superior, principalmente no interior paraense

Agência Pará

O Forma Pará, maior programa estadual de universalização da educação superior, atingiu a marca de mais de 1.000 profissionais formados, representando um marco na ampliação do acesso ao ensino no interior do Estado. A iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), tem transformado a realidade educacional de milhares de paraenses.

Criado pela Lei nº 9.324/2021, o programa oferece cursos em parceria com instituições públicas de ensino, como a Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Instituto Federal do Pará (IFPA), atendendo às demandas específicas de cada região.

A tecnóloga em Agroecologia Maria Thanane Miranda, do município de Cachoeira do Arari, no Marajó, formada em agosto deste ano pelo IFPA, destaca a importância da iniciativa em sua trajetória.

“Sempre sonhei em fazer uma faculdade, mas esse sonho parecia distante, quase impossível. Quando surgiu essa oportunidade pelo Forma Pará, parecia que alguém tinha acreditado em mim, mesmo quando eu já estava começando a duvidar. Hoje me sinto realizada, com o coração cheio de gratidão. O Forma Pará não me deu só um curso superior, me deu esperança, força e a certeza de que eu sou capaz. Sei que cada esforço vale a pena e que essa conquista vai mudar não só o meu futuro, mas também o da minha família. Sou prova de que, quando a educação chega, ela transforma vidas de verdade”, destaca.

No município de Breves, também no Marajó, a técnica de enfermagem Denise Barbosa, formada pelo programa, sempre sonhou em seguir carreira na área da saúde, mas nunca teve oportunidade de fazer um curso técnico, já que todos os disponíveis no município eram particulares. Quando surgiu o edital do Forma Pará na Uepa, ela se preparou para não perder a inscrição e se dedicou para concluir o curso.

“Quando abriu o edital do Forma Pará, me organizei para não perder o horário da inscrição e consegui. Foi um percurso longo até a minha formatura, já que o curso exige muita dedicação. Minha maior motivação é cuidar da minha filha, dos meus pais e de quem precisa de mim, sempre com amor e carinho. Já passei por experiências negativas de cuidado, e por isso prometi que, atuando na área, trataria os pacientes de forma diferente do que foi feito comigo. Me inspiro diariamente em vários profissionais da área e quero, com meu trabalho, fazer a diferença no meu município”, conta.

Desde 2019, o programa já percorreu todos os 144 municípios paraenses, disponibilizando vagas em 202 turmas, em cursos planejados para gerar impacto direto na economia e no desenvolvimento local.

“Com o Forma Pará, estamos levando educação de qualidade para todos os cantos do Estado, gerando oportunidades que transformam vidas, fortalecem comunidades e promovem o desenvolvimento regional. Cada formação representa mais do que um diploma: é inclusão social, capacitação profissional e esperança para o futuro do Pará. O programa mostra que, quando investimos em educação, estamos investindo em pessoas, nas cidades e no progresso de todo o Estado,” ressalta Victor Dias, titular da Sectet.

Atualmente, das turmas abertas no programa, 26 já foram concluídas com previsão de novas formaturas ainda neste ano.

Para o coordenador da Coordenadoria de Educação Superior (Coeds) da Sectet, Fernando Queiroz, o programa tem sido uma grande janela de oportunidades para a inserção no mercado de trabalho.

“Com mais de mil profissionais formados e quase 10 mil vagas ofertadas, o Forma Pará se consolida como a maior política estadual de expansão do ensino superior, promovendo inclusão social, fortalecendo a economia local e oferecendo novas perspectivas para milhares de paraenses.”

Maior demanda 

O curso de Gastronomia foi o mais ofertado na Região de Integração Guajará (formada pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará).

Nas demais regiões, a demanda pelos cursos variou conforme o perfil local: Engenharia Civil, nas regiões de Integração Araguaia (Sul) e Baixo Amazonas (Oeste); Medicina Veterinária e Engenharia Civil, em Carajás (Sudeste); Enfermagem, na RI Guamá (Nordeste); Educação Física, na RI Marajó (Norte); e Agronomia, nas regiões Lago de Tucuruí (Sudeste), Rio Caeté e Rio Capim (Nordeste), Tapajós (Sudoeste), Tocantins (Sudeste) e Xingu (Oeste).

.
