Governo do Pará investe no ensino público com estratégias e tecnologias educacionais

Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), da Seduc, incentiva habilidades digitais e a aplicação prática da IA no ambiente escolar

Agência Pará

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), vem posicionando o Estado no centro das discussões internacionais sobre o futuro da educação, com projetos inovadores desenvolvidos por estudantes da rede pública. Para fortalecer ações estratégicas que unem inteligência artificial, tecnologia educacional e alfabetização climática, o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) recebeu, nesta quinta-feira (14), representantes da Croácia, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A visita, coordenada pela Seduc, contou com a participação de representantes da empresa croata Stemi, responsável por um projeto-piloto de ensino de Inteligência Artificial (IA) voltado para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual. A proposta busca estimular habilidades digitais, pensamento computacional e aplicação prática da IA no ambiente escolar.

“O Ciseb foi criado para ser mais do que um espaço físico: ele é um laboratório vivo, onde a educação do Pará se conecta ao que há de mais avançado no mundo. Receber representantes da Croácia, da OCDE e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) significa abrir nossas portas para trocas que podem redefinir a forma como preparamos nossos estudantes para o futuro. Estamos falando de levar inteligência artificial para a sala de aula, desenvolver o pensamento crítico e computacional, e, ao mesmo tempo, fortalecer a alfabetização climática para que nossas crianças e jovens compreendam e enfrentem os desafios ambientais que já fazem parte do nosso presente. É a prova de que o Pará não é apenas receptor de tendências globais, mas protagonista capaz de influenciar políticas públicas e inspirar outras regiões”, destacou o coordenador do Ciseb, Rafael Herdy.

Além da empresa croata, a visita contou com consultores da OCDE, que, em parceria com a Educação Ambiental da Seduc e o BID, realizam uma avaliação experimental de Alfabetização Climática em cerca de 80 escolas da rede estadual. O estudo mede o nível de conhecimento dos estudantes sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, com potencial de integrar o tema à avaliação internacional do PISA.

A programação incluiu visita às instalações do Ciseb, apresentações culturais de estudantes da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, onde está localizado o Centro de Inovação, e demonstrações práticas dos projetos tecnológicos desenvolvidos pelos alunos.

“O Ciseb é uma ação da Seduc que já conquistou reconhecimento internacional, seja por premiações ou por sua capacidade de atrair cooperação externa. Temos recebido parceiros da Guiana Francesa, de empresas internacionais e de outros estados brasileiros, interessados em colaborar com a educação e a tecnologia no Pará, além da pauta ambiental. Estamos muito satisfeitos em mostrar um projeto que é política pública bem-sucedida e que ainda vai avançar muito mais”, ressaltou o secretário-adjunto de Gestão de Rede e Regime de Colaboração da Seduc, Diego Maia.

O representante da Stemi, Marin Trosej, elogiou a estrutura do Ciseb e reforçou o potencial de impacto da parceria. 

“Estamos muito impressionados com o Centro de Inovação. Este tipo de iniciativa transforma vidas. Nosso projeto com a Seduc é sobre o ensino de Inteligência Artificial, com o objetivo de levar esse conhecimento ao Estado e, futuramente, a outras regiões do Brasil. Um espaço como esse torna o projeto tangível, pois a tecnologia já está integrada à rotina escolar aqui no Pará”, afirmou.

A visita reforça o papel do Ciseb como ponte estratégica entre o Pará e parceiros internacionais, consolidando o Estado como protagonista nas discussões sobre educação, tecnologia e sustentabilidade no cenário global.

Centro de Inovação

O Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica integra a Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Seduc. O espaço é equipado com ambientes modernos, preparados para a formação contínua de professores e para proporcionar aos estudantes experiências inovadoras no dia a dia escolar.

Atualmente, a rede estadual conta com três unidades do Ciseb, sendo uma em Belém, localizado na Escola Estadual de Tempo Integral Marechal Cordeiro de Farias; em Icoaraci, na Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira e em São Brás, na Escola Estadual de Tempo Integral Augusto Meira, totalmente reconstruída e entregue este ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
