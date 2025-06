Programa ‘Conecta Educação’ melhora qualidade do ensino em escolas estaduais do Pará

Tecnologia e inovação são elementos importantes na construção de uma educação de qualidade. Por isso, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), garante que as escolas públicas da rede tenham acesso à internet e material de qualidade com programas como o “Conecta Educação” - onde cada escola da rede recebe um carrinho/armário móvel com 36 chromebooks permitindo que as salas de aula se transformem em laboratórios digitais.

Após garantir que 100% das escolas estaduais estão conectadas à internet, a Seduc agora garante equipamentos para todas as unidades. Os chromebooks entregues estão sendo utilizados no cotidiano escolar e já transformam a forma de ensinar e aprender em todo o estado. Lançada em fevereiro deste ano, a iniciativa proporciona a modernização da educação e otimização da rotina de estudantes e educadores.

“A chegada dos chromebook nas escolas fecha uma tríade muito importante porque agora a gente tem e-mails institucionais; tivemos a segunda fase, que é o atendimento de 100% das escolas com internet de qualidade; e agora o equipamento. Isso possibilita ao aluno e ao professor acesso a todas as tecnologias, todos os sites, todos os recursos educacionais que a internet e as aulas oferecem. A chegada desse equipamento é um passo importante para que os alunos tenham agora uma ferramenta de acesso à internet com rapidez, comodidade e com segurança, sendo que é tudo gerenciável pelo professor e gerenciável também pela Seduc para que não se use os equipamentos de forma incorreta. Outro ponto importante são as aplicações das avaliações em larga escala, que agora, com a chegada dos chromebook, muitas escolas já deixaram de fazer as avaliações no papel, o que reduz o lixo e dá mais rapidez aos resultados”, explicou o diretor de Recursos Tecnológicos da Seduc, Jo Elder Vasconcelos.

Em Belém, a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Albanízia de Oliveira Lima, no bairro do Souza, em Belém, tem aumentado o engajamento e facilitado o acesso a conteúdos digitais. “Os chromebooks vieram para acrescentar na nossa rotina e, através dele, nós temos acesso a diversas coisas que melhoram nosso estudo, nossa vida como estudantes. Uma dessas coisas é que através dele nós conseguimos assistir aulas no YouTube, explicando um pouco do assunto, alguns alunos que não têm acesso ao celular ou internet vêm para a escola e conseguem fazer isso. Então é algo que vem nos beneficiando cada vez mais”, contou a estudante da 3ª série do ensino médio, Beatriz Carneiro.

Ainda segundo ela, a ferramenta também foi essencial para facilitar as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. “Com os chromebooks a gente consegue acessar plataformas que os professores nos indicam, fazer trabalhos, criar planilhas. Além disso, um ponto crucial foi em relação à inscrição do Enem. Muitos alunos não tinham acesso à internet ou ao celular e vinham para a escola e aqui faziam a inscrição utilizando o chromebook e, com isso, nós conseguimos fechar a turma com 100% de inscritos no Enem. Se você souber usar a ferramenta, com certeza vai acrescentar na sua vida, assim como acrescenta na minha”, frisou Beatriz.

A professora de Língua Portuguesa da escola, Lorena Rodrigues, acredita que o “Conecta Educação” trouxe várias possibilidades para o desenvolvimento dos estudantes e qualidade de ensino para os educadores. “Eu acredito que a chegada dos chromebooks na escola foi algo maravilhoso, porque hoje nós estamos em um mundo cada vez mais tecnológico, digital, e os nossos alunos precisam aprender a usar essas ferramentas e precisam ter a possibilidade de utilizar essas tecnologias. Muitas vezes o aluno não tem computador em casa, ou às vezes ele não tem um celular com internet, e os chromebooks possibilitam que os alunos possam pesquisar, fazer suas atividades, que nós possamos utilizar a plataforma plural, que é uma plataforma que tem várias atividades, e dentro dela nós também temos a possibilidade de fazer redação”, disse.

Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, estudantes da Escola Antônio Sampaio, no bairro do Icuí, vivenciam uma rotina escolar mais interativa e moderna. Para a vice-diretora da unidade que atende estudantes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a inclusão dos chromebooks nas aulas é uma realidade inovadora e muito positiva.

“Essa é uma tecnologia maravilhosa que chegou à nossa escola, uma importante ferramenta que ajuda no fazer pedagógico do professor em sala de aula, juntamente com os nossos alunos, no que diz respeito principalmente à otimização de tempo. O aluno pode fazer atividades online, avaliações, o simulado de recomposição da aprendizagem, que eles estão super ansiosos. Essa tecnologia veio como um suporte pedagógico, onde eles podem realizar pesquisas e aumentar seu repertório e conhecimentos e, quando eles forem realizar a avaliação do Saeb, com certeza vão se sair bem para que consigamos atingir e aumentar a nossa média”, avaliou a gestora, Cleude Freire.

O estudante do 5º ano do ensino fundamental, Jonata Davi Rodrigues, reforça a importância da tecnologia na escola. “Os chromebooks que chegaram vão nos ajudar em provas, na nossa avaliação. Vamos ter muito mais tempo e também vamos ajudar a natureza porque vamos usar menos papel”, comentou.

No município de Marabá, na Região de Integração de Carajás, sudeste do Pará, a realidade também já mudou na Escola Estadual Rio Tocantins. A unidade adotou os equipamentos como ferramenta de apoio em atividades pedagógicas diversas — de pesquisas e trabalhos colaborativos a avaliações.

“Os computadores se tornam aliados poderosos no processo de ensino-aprendizagem. Na disciplina de Biologia, em especial, eles ampliam as possibilidades de acesso a conteúdos diversos, como imagens, vídeos e textos, que enriquecem a compreensão dos alunos. É uma ferramenta fantástica e extremamente útil, que não só apoia o trabalho do professor, mas também potencializa a realização das atividades em sala”, avaliou o professor Allysson Quintino de Oliveira.

De acordo com o estudante Pedro Paulo Monteiro, da 3ª série do ensino médio, a modernização no ensino em sala de aula é fundamental e muito benéfico. “Quero destacar a importância dessa integração no âmbito escolar, na nossa escola, porque a gente sabe que, nos próximos anos, a tendência é ter cada vez mais avanços tecnológicos, cada vez mais integrações, tanto no âmbito escolar quanto no mercado de trabalho. E a gente sabe que quem não consegue ter esse conhecimento e habilidade acaba ficando para trás. Então, isso é muito benéfico para a gente, principalmente para aqueles alunos que não têm condição de ter essas ferramentas em casa”, afirmou.

Qualificação - Para garantir que os recursos tecnológicos sejam bem aproveitados, a Seduc já iniciou formações específicas para os professores da rede estadual, em parceria com o Google for Education. A capacitação visa qualificar os docentes para o uso dos chromebooks de forma prática, segura e alinhada às necessidades pedagógicas.

Modernização - Ao todo, o programa “Conecta Educação” vai entregar 36 mil Chromebooks com carrinhos móveis para todas as escolas estaduais, um investimento de mais de R$ 64 milhões. Além disso, as escolas contam com internet por fibra óptica ou satélite Starlink e a formação continuada dos profissionais da educação. A proposta é universalizar o acesso à tecnologia, tornando as escolas públicas do Pará mais conectadas, modernas e preparadas para os desafios da educação atual.

Além do “Conecta Educação”, em 2024 a Seduc iniciou a distribuição dos "Kits Bora Estudar", que garantiram antena de internet via satélite às escolas da rede. Com isso, todas as 975 escolas estaduais paraenses contam com internet, o que torna o Pará um dos poucos estados a garantir 100% de conectividade nas unidades de ensino.