Feiras de adoção de pets serão realizadas em pontos diversos da Grande Belém neste sábado (28)

Com o objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados, que aguardam por um lar em abrigos, alguns pontos da Grande Belém serão palcos de feiras de adoção neste sábado (28). A ocasião é uma oportunidade para encontrar um novo amigo animal, por meio da adoção responsável.

No sábado, de 9h às 13h, o Pets Líder irá realizar feirinhas de adoção em várias unidades, com apoio da Prefeitura de Belém e ONGs. Confira:

Pets Líder Doca - Aufamily Endereço: Av. Visc. de Souza Franco, 1088 - Umarizal, Belém - PA, 66053-000

Pets Líder Quintino - Peludinhos da UFPA Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 1929 - Cremação, Belém - PA, 66045-320

Pets Líder Castanheira - Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Endereço: BR-316, Km 1 - S/N - Castanheira, Belém - PA, 66645-001

Pets Líder Duque - Abrigo da Dona Dilma Endereço: Av. Duque de Caxias, 1101 - Marco, Belém - PA, 66093-029

Pets Líder São Francisco - Patinhas de Vida Endereço: Tv. São Francisco, 610 - Campina, Belém - PA, 66023-185



Ananindeua

Em Ananindeua, será realizada a feira de adoção pet ‘Laços de Miaumor Metrópole’, no piso L1, próximo à Loja Torra, das 12h às 17h.

Endereço: Shopping Metrópole Ananindeua. BR-316, 4.500 - KM 04 - Coqueiro, Ananindeua - PA, 67113-970