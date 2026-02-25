Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Feiras de adoção de pets serão realizadas em pontos diversos da Grande Belém neste sábado (28)

A ocasião é uma oportunidade para encontrar um novo amigo animal, por meio da adoção responsável

O Liberal

Com o objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados, que aguardam por um lar em abrigos, alguns pontos da Grande Belém serão palcos de feiras de adoção neste sábado (28). A ocasião é uma oportunidade para encontrar um novo amigo animal, por meio da adoção responsável.

VEJA MAIS

image Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção
Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

image Mais de 50 gatos são abandonados após remanejamento de famílias em Castanhal
Veterinária inicia campanha para adoção dos animais.

No sábado, de 9h às 13h, o Pets Líder irá realizar feirinhas de adoção em várias unidades, com apoio da Prefeitura de Belém e ONGs. Confira:

  • Pets Líder Doca - Aufamily
    • Endereço: Av. Visc. de Souza Franco, 1088 - Umarizal, Belém - PA, 66053-000
  • Pets Líder Quintino - Peludinhos da UFPA
    • Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 1929 - Cremação, Belém - PA, 66045-320
  • Pets Líder Castanheira - Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
    • Endereço: BR-316, Km 1 - S/N - Castanheira, Belém - PA, 66645-001
  • Pets Líder Duque - Abrigo da Dona Dilma
    • Endereço: Av. Duque de Caxias, 1101 - Marco, Belém - PA, 66093-029
  • Pets Líder São Francisco - Patinhas de Vida
    • Endereço: Tv. São Francisco, 610 - Campina, Belém - PA, 66023-185

Ananindeua

Em Ananindeua, será realizada a feira de adoção pet ‘Laços de Miaumor Metrópole’, no piso L1, próximo à Loja Torra, das 12h às 17h.

Endereço: Shopping Metrópole Ananindeua. BR-316, 4.500 - KM 04 - Coqueiro, Ananindeua - PA, 67113-970

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Marabá: fiscalização apreende equipamentos de academia avaliados em mais de R$ 115 mil

A carga saiu do município de Goiânia (GO), com destino a Marabá (PA), Canaã dos Carajás (PA) e Conceição do Araguaia (PA)

26.02.26 15h48

AGENDA

Campus Marabá da Unifesspa recebe visita oficial do ministro da Educação nesta sexta-feira (27)

A programação inclui a inauguração de estruturas no campus, assinatura da ordem de serviço, entre outros

25.02.26 18h35

LEGISLATIVO

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

24.02.26 20h55

NATUREZA

Novo recinto de peixes-boi em Soure, no Marajó, acolhe seu primeiro animal resgatado

Peixe-boi-da-Amazônia fêmea está no último processo de reabilitação antes de ser devolvida à natureza

24.02.26 13h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Ufra divulga resultados da 2ª repescagem; confira a lista de aprovados

A habilitação inicia nesta quarta (25) e segue até sábado (28), de forma remota

25.02.26 11h56

MOBILIDADE

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

22.02.26 8h00

GREVE

Greve dos técnicos administrativos na UFPA suspende funcionamento de restaurante universitário

A UFPA conta com cerca de 2.500 técnicos administrativos, distribuídos em todos os campi no Estado

23.02.26 12h35

CURSINHO GRATUITO

Sesi Pará disponibiliza mais de 100 vagas para curso Pré-Enem gratuito; veja como se inscrever

O projeto é direcionado a estudantes que irão concluir o Ensino Médio em 2026 ou que já finalizaram os estudos

23.02.26 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda